Worldline : Invest Securities toujours positif avec SIA

06/06/2019 | 09:35

Le bureau d'études parisien Invest Securities confirme son conseil d'achat sur l'action Worldline, dopée hier à la Bourse de Paris par des informations sur un éventuel rachat par l'italien SIA. L'objectif de cours reste fixé à 66 euros.



Hier en effet, l'action Worldline a pris plus de 7% pour se rapprocher de ses sommets alors que selon les quotidiens Milano Finanza et Il Sole 24 Ore, l'opérateur italien de paiements dématérialisés SIA pourrait être intéressé par le groupe français.



'L'opération s'avèrerait selon nous très pertinente d'un point de vue opérationnel et devrait être créatrice de valeur pour les actionnaires de Worldline, même si le paiement en actions limiterait la relution aux synergies. Cette nouvelle consolidation ferait bénéficier Worldline d'un effet taille supplémentaire et d'un nouveau levier sur sa rentabilité', estiment les analystes d'Invest Securities.





