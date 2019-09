BONDS : S&P attribue la note BBB à Worldline, perspective stable

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation Standard and Poor's a annoncé mercredi qu'elle attribuait la note de crédit "BBB" au spécialiste des paiements Worldline, assortissant une perspective stable à cette note. L'agence de notation apprécie la diversification du groupe en matière de produits et de géographies et considère que son bilan est "robuste". Toutefois, Standard and Poor's considère que les futures acquisitions de Worldline pourraient être financées par de la dette et, si elles sont importantes, pousser le ratio dette ajustée/ Ebitda (excédent brut d'exploitation) au-dessus de 2. Ce qui pourrait alors amener l'agence à réviser à la baisse le profil de risque financier du groupe.

(jmarion@agefi.fr) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire