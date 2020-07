BONDS : Worldline émet 500 millions d'euros d'Oceanes à échéance 2025

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des paiements Worldline a annoncé jeudi le lancement d'une émission d'environ 500 millions d'euros d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) à échéance 2025. Le produit net de l'émission sera affecté au préfinancement de l'acquisition du groupe de paiements Ingenico ainsi qu'aux besoins généraux de l'entreprise, a précisé Worldline. Les obligations ne verseront pas de coupons et seront émises à un prix d'émission compris entre 105,1% et 107,5% de leur valeur nominale, correspondant à un rendement à échéance compris entre -1,44% et -0,99%, a ajouté la société. (jmarion@agefi.fr) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire