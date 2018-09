La co-innovation au service des paiements : Worldline invite les Fintechs à inventer ensemble le futur des paiements en participant à son premier e-Payments Challenge

Bezons, 13 septembre 2018. Worldline[Euronext : WLN], leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, organise son premier Hackathon le « e-Payments Challenge » qui se tiendra à Paris, du 26 au 28 septembre prochains. Une opération de grande ampleur qui offre l'opportunité aux Fintechs de travailler et co-innover avec les leaders de leurs secteurs et qui a pour objectif d'inventer le futur des paiements.

Avec le 'e-Payments Challenge', Worldline invite les fintechs spécialisées dans les moyens de paiement à collaborer et créer ensemble pendant 48h les solutions d'e-paiement de demain. Le principe est de combiner le meilleur de l'expertise technologique de Worldline et de ses clients et partenaires avec la créativité des fintechs pour le bénéficie des clients finaux. Cette collaboration permettra à Worldline de développer encore son expertise en matière de paiements et de services transactionnels.

Pour renforcer la co-innovation, Worldline a fait appel à son partenaire AccorHotels, pionnier du digital, ainsi qu'à un certain nombre de ses clients. Avec les fintechs, tous travailleront de concert pour proposer les nouvelles applications (P2P, C2B, B2B et B2C) qui viendront exploiter les API de Worldline. Un site dédié à l'opération a été mis en place : www.worldline.com/e-paymentschallenge

8 challenges - chacun proposé et animé par un client de Worldline - sont proposés aux fintechs participantes :

Expérience paiement « sans couture » en magasin

Opportunité de flexibiliser l'interface entre commerçants et banques avec la RGPD

Smart table (Internet des Objets) pour paiements communautaires

Paiements instantanés pour les Telcos

Expérience client « sans couture » dans les hôtels

Nouveaux moyens de paiement

Gestion digitalisée de cartes de flotte dans le secteur Pétrolier

BtoB e-commerce et Blockchain

Worldline inclura dans la 'sandbox' mise à disposition des participants des ressources telles que l'OpenBanking/XS2A, les paiements mobiles, l'e-Commerce/m-Payment, l'e-Acquisition, les paiements web, les bots, la blockchain, la sécurité, l'authentification et la protection des données. Ces ressources seront enrichies par l'expertise de Worldline dans des domaines tels que l'IA, Mobile First, Instant Payments, connected world, Voice First et le management disruptif de l'innovation dans un environnement structuré par la mise en place de la DSP2 et de la RGPD.

Soutenu par AccorHotels, la conférence d'ouverture se déroulera le 26 septembre au siège d'AccorHotels. Marc-Henri Desportes, Directeur Général Délégué de Worldline et Maud Bailly, Chief Digital Officer d'AccorHotels, partageront leur vision stratégique sur les paiements digitaux. Les journées des 27 et 28 septembre permettront aux participants de se retrouver dans les locaux de Worldline pour finaliser leurs projets et les présenter à un jury, constitué d'experts et de top managers, qui choisira 1 lauréat par challenge (soient 8 lauréats) et le grand gagnant du e-Payments Challenge. Tous les participants présenteront leurs projets à Worldline et à ses partenaires et clients. Les lauréats du hackathon auront l'opportunité de développer leur solution et de construire un partenariat de long terme avec Worldline.

Pour Marc-Henri Desportes, Directeur Général Délégué de Worldline :

Pour Maud Bailly, Chief Digital Officer de AccorHotels :

« Worldline, en tant que leader européen de son secteur, est très attaché à faire émerger des solutions de paiement innovantes, simples et sécurisées pour mieux répondre aux besoins de ses clients. Ce e-Payments Challenge va permettre à Worldline, à ses clients, partenaires et aux Fintechs de co-développer pour élaborer les moyens de paiements de demain. Nous sommes impatients de découvrir les solutions qui émergeront à l'issue de ces 48 heures de challenges. »« Une expérience client réussie sur le paiement nécessite que ce dernier soit fluide, rapide et sûr. Au-delà de la dématérialisation des solutions de paiement (fast check-out), l'adaptation aux spécificités locales est primordiale, c'est pourquoi nous développons des partenariats stratégiques sur des solutions de paiement pour la clientèle asiatique.En développant ces solutions, le paiement devient un levier supplémentaire de différenciation et de fidélisation envers nos marques et notre écosystème digital. »

A propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans les services de paiement et de transaction. Grâce aux innovations et aux services tournés vers l'avenir de Worldline, les entreprises peuvent répondre aux exigences de leurs clients finaux et leur proposer des prestations modernes et impeccables. Forte de plus de 45 ans d'expérience dans le domaine du B2B2C, Worldline est une entreprise importante dans ce secteur. Worldline apporte son soutien à toutes les entreprises ainsi qu'à l'administration publique sur le marché en constante évolution et contribue à leur succès. Worldline propose un modèle économique unique et flexible basé sur un portefeuille international en pleine croissance, ce qui lui permet d'offrir un support complet. Les activités de Worldline couvrent les trois domaines suivants : les services marchands, la mobilité et les services de transaction Internet, ainsi que les services financiers, y compris equensWorldline. Worldline emploie plus de 9 400 collaborateurs dans le monde entier et génère un chiffre d'affaires annuel de 1,6 milliard d'euros. Worldline est une société du groupe Atos. www.worldline.com

A propos d' AccorHotels

Le groupe AccorHotels est un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi qu'un pionnier du digital offrant des expériences uniques dans plus de 4 500 hôtels, resorts et résidences dans 100 pays.

Bénéficiant d'un ensemble incomparable d'enseignes hôtelières de renommée internationale allant du luxe à l'économique, du haut de gamme aux marques lifestyle, en passant par le milieu de gamme, AccorHotels offre savoir-faire et expertise depuis plus de 50 ans.

Au-delà de l'hôtellerie, son coeur de métier, AccorHotels a su étendre son offre de services en devenant leader mondial de location de résidences privées de luxe avec plus de 10 000 résidences d'exception dans le monde entier. Le Groupe est également présent dans les domaines de la conciergerie, du co-working, de la restauration, des évènements et des solutions digitales.

AccorHotels, qui s'appuie sur une équipe mondiale de plus de 250 000 femmes et hommes engagés, est attaché à remplir sa mission première : faire en sorte que chaque client se sente - Feel Welcome. Les clients ont accès à l'un des programmes de fidélité hôteliers les plus attrayants du monde - Le Club AccorHotels.

AccorHotels joue un rôle actif auprès des communautés locales où il est implanté et est mobilisé en faveur du développement durable et de la solidarité à travers PLANET 21 Acting Here, un programme complet regroupant les collaborateurs, les clients et les partenaires afin d'assurer une croissance durable.

Depuis 2008, le fonds de dotation Solidarity AccorHotels prolonge naturellement les métiers et valeurs du Groupe, grâce à l'engagement des collaborateurs, en luttant contre l'exclusion sociale et économique des plus défavorisés.

Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux Etats-Unis (Code : ACRFY).

Pour plus d'informations ou effectuer une réservation, rendez-vous sur accorhotels.group ou accorhotels.com. Ou rejoignez-nous et suivez-nous sur Twitter et Facebook.



