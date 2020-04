La valeur du jour à Paris - WORLDLINE : la révision en baisse des objectifs moindre que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le dernier promu au sein du CAC 40, Worldline (+4,07% à 62,42 euros) affiche la seconde plus forte hausse de l'indice après réduit dans des proportions plus faibles que prévu ses objectifs 2020. Comme la quasi-totalité des sociétés, l'activité du spécialiste des paiements et des services transactionnels est pénalisée par le Covid-19 et par les mesures prises pour le combattre. Le groupe anticipe un chiffre d'affaires 2020 stable ou en retrait de quelques points de croissance, à périmètre et taux de changes constants, alors qu'il anticipait auparavant une croissance de 7%.Toujours sur la même base, il prévoit un taux de marge d'excédent brut opérationnel stable, soit environ 25%, alors qu'il anticipait auparavant une progression, avec une marge située entre 26% et 27%.Worldline cible aussi le même taux de conversion d'EBO en flux de trésorerie disponible qu'en 2019, soit 51%.Réagissant à cette publication, UBS souligne que les nouveaux objectifs sont moins mauvais que prévu. L'analyste apprécie aussi les progrès réalisés dans le rachat d'Ingenico. Le prêt relais pour le financement de la transaction a notamment été confirmé par un groupe de 8 banques pour un montant maximal de 2,6 milliards d'euros. Ce prêt relais sera disponible pour une durée pouvant aller jusqu'à deux ans. Worldline a confirmé la finalisation de l'opération au troisième trimestre.La performance du premier trimestre était conforme aux attentes. Le chiffre d'affaires est ressorti à 575 millions d'euros, en croissance interne de 2%.Sur le plan commercial, le carnet de commandes du spécialiste des paiements et des services transactionnels a augmenté à 3,9 milliards d'euros à fin mars 2020.