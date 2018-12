Le paiement sans contact : la tendance de 2018

Bruxelles, le 6 décembre 2018. Le paiement sans contact est LA tendance 2018. Telle est la conclusion tirée par Worldline (Euronext : WLN), leader européen dans le secteur des paiements et services transactionnels, au regard des chiffres relatifs aux transactions électroniques. Et pour cause : le nombre de paiements sans contact a été plus que multiplié par sept en un an. En octobre 2017, le Belge a payé près de 600.000 fois sans contact avec sa carte Bancontact ou son smartphone ; en octobre 2018, on a dénombré plus de 4 millions de paiements sans contact. À l'approche des fêtes de fin d'année, Worldline et les principaux schémas de paiement ont décidé d'encourager le consommateur à régler ses achats de Noël sans contact. C'est rapide, simple et sûr.

L'an dernier, Worldline a traité plus de 2 milliards de transactions électroniques. Un record absolu.



« Nous avons déjà dépassé ce chiffre aujourd'hui et nous attendons un pic des transactions aux alentours de Noël »,

Paiements sans contact : surtout populaires pour les petits montants

L'augmentation constante du nombre de paiements électroniques s'explique avant tout par le fait que le Belge choisit de plus en plus souvent de régler ses petits achats par voie électronique. Chez le boulanger, au café ou à la librairie : les consommateurs préfèrent aujourd'hui payer par carte ou avec leur smartphone. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans les commerces de proximité, le nombre de transactions électroniques jusqu'à 5 euros a augmenté de 42 % cette année[1]. Un record absolu.

« Nous évoluons vers une société sans cash dans laquelle les consommateurs utilisent leur carte ou leur smartphone pour régler n'importe quel montant »,

La progression des paiements par carte pour les petits montants accélère à son tour l'évolution du paiement sans contact. En octobre 2018, 10 % de toutes les transactions Bancontact jusqu'à 5 euros ont été effectuées sans contact. Les cartes de crédit sont, elles aussi, de plus en plus populaires. Mastercard et Visa enregistrent chacune 8 % de paiements sans contact[1].

« Nous constatons que l'essor des paiements sans contact est plus marqué dans certains secteurs bien spécifiques : l'horeca, les magasins d'alimentation, le commerce de détail, l'enseignement et le secteur des loisirs et le milieu hospitalier. Ces secteurs totalisent ensemble 90 % des paiements sans contact enregistrés en octobre 2018. Dans l'horeca, près de 10 % de l'ensemble des paiements électroniques s'effectuent déjà sans contact »,

Comment payer sans contact ?

Notre pays compte déjà plus de 7 millions de cartes Bancontact sans contact - environ la moitié de l'ensemble des cartes - et ce nombre augmente chaque jour. Une carte permet de payer sans contact si elle est munie du symbole représentant 4 ondes.



« Tous les terminaux que nous vendons aujourd'hui sont équipés de la technologie sans contact. 90 % des commerçants peuvent, en principe, accepter les paiements sans contact »,« Signalons aussi les applications qui permettent aux consommateurs de payer sans contact avec leur smartphone, notamment les applis Belfius ou Bancontact ».

Pour payer, le consommateur doit juste passer sa carte ou son smartphone devant le terminal de paiement. Et il ne doit même pas entrer de code PIN pour des montants inférieurs à 25 euros.

« La plus remarquable innovation numérique dans l'univers du commerce de détail ces derniers mois est sans nul doute le paiement sans contact via Bancontact. De plus en plus de personnes possèdent une carte Bancontact sans contact et utilisent ce mode de paiement rapide, simple et sûr. Notre objectif est de continuer à développer et à stimuler ce genre d'innovations »,

Une campagne pour stimuler les paiements électroniques et sans contact

Worldline lance aujourd'hui, en collaboration avec les principaux schémas de paiement, une campagne auprès de 50 000 commerçants dans le but de stimuler les paiements électroniques.



« Avec cette campagne, le commerçant remercie ses clients qui paient sans contact. Si tout le monde règle ses achats de fin d'année sans contact, nous réduirons considérablement le temps d'attente à la caisse »,« Nous sommes très heureux de collaborer avec Worldline pour développer l'utilisation des paiements sans contact en Belgique. Chez Visa, nous visons à accélérer leur adoption à l'échelle mondiale, pour rendre les paiements digitaux plus rapides, plus simples et plus sécurisés. Pour cela, nous travaillons étroitement avec nos partenaires technologiques, institutions financières, commerçants et acteurs émergents afin de continuer à innover et répondre au mieux aux attentes et besoins des consommateurs »,« UnionPay soutient la campagne de Worldline de manière à ce que les consommateurs non européens puissent, eux aussi, payer par voie électronique et sans contact dans les magasins belges et européens. Nous continuerons à étendre nos solutions de paiement innovantes vers l'Europe, telles que le paiement sans contact UnionPay QuickPass, afin de répondre aux besoins divers du consommateur »,« L'essor des paiements électroniques et sans contact en Belgique est de bon augure »,« Nous sommes ravis de nous associer à Worldline pour présenter aux commerçants et aux consommateurs belges les avantages des nouveaux modes de paiement. »

Plus d'informations

À propos de Worldline

[1] Chiffres jusqu'au 31 octobre 2018

[1] Basé sur les chiffres de Worldline.