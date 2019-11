Libérer les banques de la contrainte DSP2 : les clients d'equensWorldline ont obtenu une exemption du mécanisme de secours pour l'interface dédiée XS2A

Utrecht, 19 novembre 2019 : equensWorldline, filiale de Worldline [Euronext : WLN], leader européen du marché des paiements et des services transactionnels, est fière d'annoncer que la société a aidé avec succès plusieurs banques à obtenir une exemption du mécanisme de secours requis par la DSP2. Parmi ces banques figurent Credit Europe Bank N.V., Banque de Neuflize OBC, Banque CPH et vdk Bank. L'exemption, qui permet aux banques d'éviter des investissements et des ressources considérables pour la mise en place d'une solution d'urgence, a été accordée grâce à la mise en œuvre de la Digital Banking Platform d'equensWorldline.

À la suite des échéances de la directive DSP2 du 14 mars et du 14 septembre, plusieurs banques européennes basées aux Pays-Bas, en Belgique et en France se sont déjà vu accorder une exemption du mécanisme de secours sur la base de leur capacité à fournir l'accès à leur infrastructure à des tiers fournisseurs (TPP). Cette exemption signifie qu'ils disposent des APIs conformément aux normes techniques réglementaires (RTS) prescrites par l'Autorité Bancaire Européenne (ABE) et les Autorités Nationales Compétentes (ANC) correspondantes.

Ulrich S. Dietze, Country Manager Allemagne et Belgique, Credit Europe Bank N.V. :

« Notre étroite collaboration avec equensWorldline s'est avérée un pas important : Credit Europe Bank N.V. a demandé avec succès l'exemption du mécanisme de secours, évitant ainsi toute une série de conséquences opérationnelles et financières. DSP2 est une autre raison de travailler avec un partenaire technologique spécialiste du paiement qui façonne la mise en œuvre en participant activement aux groupes de travail européens. »

Prise en charge complète des exigences de la DSP2

Avec la DSP2, les banques offrant un accès en ligne aux comptes de paiement de leurs clients sont obligées d'ouvrir l'accès à leur infrastructure à des tiers fournisseurs (TPP). En plus de fournir un bac à sable (« sandbox ») pour les interfaces dédiées par API, DSP2 exige également que les banques mettent en place un mécanisme d'urgence (ou solution de secours) en cas d'indisponibilité ou de dysfonctionnement des interfaces dédiées. La mise en place de ce mécanisme de secours peut représenter un défi de taille, compte tenu des investissements et des ressources supplémentaires nécessaires.

Cette charge pourrait être supprimée par l'obtention d'une exemption. Les banques peuvent être exemptées de la mise en place d'un mécanisme de secours par l'Autorité Nationale Compétente si leur interface dédiée (API) répond à des critères spécifiques, comme indiqué dans le règlement DSP2. Ces critères se réfèrent à des facteurs tels que la robustesse, la disponibilité, la performance, la sécurité et la documentation détaillée. En outre, l'interface dédiée doit également répondre à certaines normes de conception et de test et doit avoir été largement utilisée pendant au moins trois mois.

equensWorldline assiste les banques dans cette demande d'exemption, ainsi que dans la mise en œuvre d'un environnement 'sandbox' et de la documentation sur les API dans un délai très court. La société fournit également des interfaces dédiées de bout en bout, y compris la gestion des consentements et la vérification des TPP, qui sont conformes à la réglementation DSP2 et permettent aux fournisseurs tiers d'accéder aux informations des comptes clients d'une manière correcte, fiable et sûre. Dans ce nouveau contexte DSP2, les utilisateurs de services de paiement sont protégés par les exigences d'authentification forte du client (SCA) et doivent donner leur autorisation avant que leurs données ne soient soumises ou qu'un paiement soit traité. De plus, equensWorldline dispose d'une forte expertise DSP2 avec une présence dans les groupes établis en Europe et effectue une maintenance réglementaire pour s'assurer que le produit est toujours à jour. equensWorldline travaille actuellement avec d'autres banques Européennes afin de les aider à obtenir l'exemption du mécanisme de secours, permettant ainsi d'éviter des investissements et des ressources conséquents.

Mark Hakkenberg, administrateur et Chief Operating Officer, Banque de Neuflize OBC :

Michael Steinbach, CEO equensWorldline :

« Grâce à notre collaboration de longue date avec equensWorldline, nous avons implémenté avec succès les API DSP2 et avons été exemptés du mécanisme de secours. Le fait d'être exempté démontre le haut niveau de qualité et de sécurité de la solution fournie par equensWorldline, qui constitue une base solide pour l'innovation afin d'explorer davantage les capacités d'open banking. »« Depuis l'introduction de la DSP2, equensWorldline s'est engagé à développer une solution de conformité DSP2 de haute qualité. Le fait que plusieurs de nos clients bancaires aient obtenu une exemption du mécanisme de secours démontre clairement notre capacité à soutenir et à alléger le fardeau des banques dans leurs défis liés à la DSP2. »