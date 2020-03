WORLDLINE : Barclays adopte une recommandation positive

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays a relevé sa recommandation de Pondération en ligne à Surpondérer et réduit son objectif de cours de 66 euros à 50 euros sur Worldline. La sous-performance marquée de Worldline lors de la récente chute du marché liée au COVID19 : - 50 % du pic au creux contre un recul de 36% pour l'Eurostoxx 600 et 39% pour le CAC40 - est en contradiction avec la nature défensive de son activité de paiement et sa vaste exposition sectorielle et géographique.Il reconnaît que les investisseurs fuient l'endettement et les fusions et acquisitions non finalisées, mais il considère que le bilan de Worldline est solide et que l'opération Ingenico a de fortes chances d'aboutir.L'accord place Worldline en tête de la course à la consolidation des paiements européens et, lorsque " la poussière sera retombée " et que les vendeurs américains reprendront leurs ambitions de consolidation mondiale, l'analyste pense que cet élément reviendra au premier plan.