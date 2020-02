WORLDLINE : HSBC passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HSBC a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter et son objectif de cours de 55 euros à 80 euros sur Worldline après l’annonce du projet de rachat d’Ingenico. Le bureau d’études juge que leur complémentarité stratégique semble solide et que cette opération devrait permettre à Worldline de réaliser des économies d'échelle et de renforcer son exposition au commerce en ligne. Il évalue l’impact relutif de 25% sur le bénéfice par action 2020 et de 27% sur 2021.Le broker verrait d'un bon oeil la cession des terminaux d'Ingenico car elle améliorerait le profil de croissance du groupe, aurait un impact positif sur sa valorisation et lui donnerait plus de flexibilité financière pour continuer de participer à la consolidation du secteur du paiement.