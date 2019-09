WORLDLINE : JPMorgan débute le suivi avec une recommandation favorable

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a entamé le suivi de Worldline avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 74 euros. Le bureau d’études estime que la société est bien placée en tant que consolidateur du secteur des paiements en Europe et fait remarquer qu'elle affiche l’un des plus faibles ratios d’endettement parmi les entreprises qui vont y participer. Worldline possède toutes les bonnes caractéristiques des sociétés de paiement en ce sens qu'elle est exposée à un marché qui connaît une croissance légèrement supérieure à 5% tout en améliorant sa marge.Le passage vers le paiements par carte permettra, selon l'analyste, à Worldline de continuer à croitre pendant plusieurs années, avec une croissance supérieure à 5% (6-8%).Sa marge bénéficiera pour sa part d'effet d'échelle et des synergies permises par la fusion avec SIX Payment Services.