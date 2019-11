WORLDLINE : JPMorgan évoque une opportunité d'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan estime que le repli du titre Worldline constitue une opportunité et confirme sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 74 euros. Le bureau d’études souligne que le titre a retrouvé sa valorisation du second semestre 2017 quand les anticipations de croissance et de rentabilité étaient significativement plus faibles. En outre, son bilan lui donne la flexibilité pour continuer à consolider le marché. Etant donné l’impact potentiellement relutif d’une transaction, celle-ci pourrait représenter, selon l’analyste, un catalyseur pour l’action." Il est clair pour nous que l'acquisition de transactions (merchant acquirers) et le traitement des paiements sont des activités où la taille est primordiale et que seule la poursuit de consolidation permettra de réduire les coûts par transaction et donc d'améliorer la rentabilité par transaction ", estime l'analyste.