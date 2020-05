WORLDLINE : JPMorgan reste à Surpondérer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 70 euros sur Worldline après une rencontre avec la direction. Selon les commentaires de la direction rapportés par le bureau d'études, les tendances récentes sont prometteuses, mais la reprise devrait être progressive et non en V. Il précise que dans ses objectifs, la société n'a pas intégré une amélioration du tourisme international avant la fin de l'année.