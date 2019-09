WORLDLINE : S&P attribue une note BBB

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Worldline, spécialiste des paiements et des services transactionnels, a annoncé l’attribution par S&P Global Ratings d’une notation émetteur long-terme de BBB associée à une perspective stable. Thierry Guermann, analyste principal chez S&P Global Ratings: " Worldline a établi une position forte sur le marché des paiements en Europe. La société bénéficie d'une proportion élevée de revenus récurrents, génère un solide cash flow et présente une bonne diversification et de solides perspectives de croissance."Eric Heurtaux, Directeur Financier de Worldline: " Cette notation représente une étape importante dans l'histoire de Worldline et constitue une base solide pour son développement futur. Elle reflète la qualité du profil de crédit de Worldline, après le succès de son émission inaugurale d'obligations convertibles pour 600 millions d'euros en juillet 2019."