WORLDLINE SA : Déclaration des transactions sur actions propres du 17 au 21 septembre 2018

WORLDLINE SA Société Anonyme au capital de 90.746.112,88 euros Siège social : River Ouest - 80 Quai Voltaire - 95870 BEZONS 323 623 603 RCS PONTOISE

Déclaration des transactions sur actions propres

Bezons, le 24 septembre 2018 : Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Worldline SA déclare ci-après les opérations d'achats d'actions propres réalisées du lundi 17 septembre 2018 au vendredi 21 septembre 2018 dans le cadre d'un mandat confié à un prestataire de services d'investissements, tel qu'annoncé par le Groupe, le vendredi 3 août 2018.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Worldline SA WLN.PA 17/09/2018 FR0011981968 11.141 52,33 XPAR Worldline SA WLN.PA 18/09/2018 FR0011981968 9.029 52,35 XPAR Worldline SA WLN.PA 19/09/2018 FR0011981968 15.283 52,60 XPAR Worldline SA WLN.PA 20/09/2018 FR0011981968 7.424 52,36 XPAR Worldline SA WLN.PA 21/09/2018 FR0011981968 9.297 52,36 XPAR Total 52.174

La liste des transactions sous une forme détaillée est disponible sur notre site worldline.com dans la rubrique information réglementée [Lien]

Contact

Pour plus d'information, merci de contacter :

Investor Relations

David Pierre-Kahn

Tel: +33 (0)6 28 51 45 96

Email: David.pierre-kahn@worldline.com

