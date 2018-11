WORLDLINE SA : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du lundi 5 novembre 2018 au vendredi 9 novembre 2018

WORLDLINE SA Société Anonyme au capital de 90.770.608,52 euros Siège social : River Ouest - 80 Quai Voltaire - 95870 BEZONS 323 623 603 RCS PONTOISE

Déclaration des transactions sur actions propres

Bezons, le 12 novembre 2018 : Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Worldline SA déclare ci-après les opérations d'achats d'actions propres réalisées du lundi 5 novembre 2018 au vendredi 9 novembre 2018 dans le cadre d'un mandat confié à un prestataire de services d'investissements, tel qu'annoncé par le Groupe, le vendredi 3 août 2018.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Worldline SA WLN.PA 05/11/2018 FR0011981968 14.173 47,46 XPAR Worldline SA WLN.PA 06/11/2018 FR0011981968 10.819 47,59 XPAR Worldline SA WLN.PA 07/11/2018 FR0011981968 15.557 48,30 XPAR Worldline SA WLN.PA 08/11/2018 FR0011981968 15.612 49,08 XPAR Worldline SA WLN.PA 09/11/2018 FR0011981968 9.030 48,58 XPAR Total 65.191

La liste des transactions sous une forme détaillée est disponible sur notre site worldline.com dans la rubrique information réglementée [Lien]

A propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels. Worldline propose des services nouvelle génération permettant à ses clients d'offrir des solutions simples et innovantes au consommateur final. Acteur clef du B2B2C, riche de près de 45 ans d'expérience, Worldline sert et contribue au succès de toutes les entreprises et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. Worldline offre un modèle commercial unique et flexible construit autour d'un portefeuille complet et en constante évolution, permettant ainsi d'apporter une assistance de bout en bout. Les activités de Worldline s'organisent autour de trois axes : Services aux Commerçants, Mobilité & Services Web Transactionnels et Services Financiers incluant equensWorldline. Worldline emploie plus de 9 400 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires est de 1,6 milliard d'euros en 2017. Worldline est une société du groupe Atos. worldline.com



Contact

Pour plus d'information, merci de contacter :

Investor Relations

David Pierre-Kahn

Tel: +33 (0)6 28 51 45 96

Email: David.pierre-kahn@worldline.com

