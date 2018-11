WORLDLINE SA : Finalisation de l'acquisition de SIX Payment Services à la suite de l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte

Finalisation de l'acquisition de

SIX Payment Services

à la suite de l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte

Bezons, 30 novembre 2018 - Worldline [Euronext: WLN], le leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, a finalisé aujourd'hui l'acquisition de SIX Payment Services à la suite de l'approbation de ses actionnaires durant l'Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue ce jour.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration ont été approuvées. Les résultats des votes de l'Assemblée Générale Mixte seront disponibles sur le site officiel de la Société (section Investisseurs - Assemblée Générale).

Approbation de l'acquisition de SIX Payment Services

L'Assemblée Générale a massivement approuvé l'apport en nature de SIX Group AG à Worldline SA de 100% des actions émises par SIX Payment Services (Europe) SA, SIX Payment Services (Luxembourg) SA ainsi que par SIX Payment Services AG en contrepartie de l'augmentation de capital au bénéfice de SIX Group AG de 49 066 878 d'actions nouvelles Worldline (soit une prise de participation de SIX Group AG d'environ 26,9% au capital de la Société) et du versement en numéraire d'environ 338 millions de francs suisses, soumis à des ajustements usuels relatifs aux niveaux de dette financière et de besoin en fonds de roulement de SIX Payment Services.

Transformation stratégique majeure de Worldline renforçant sa position de leader européen

D'un point de vue stratégique, Worldline et SIX Payment Services sont très complémentaires en terme de couverture géographique et d'offre produit. En conséquence, le Groupe combiné est maintenant le leader et le plus important des prestataires européens de services de paiement, atteignant environ 10% de parts du marché européen en Acquisition Commerçants et environ 20% en Services Financiers.

En particulier, l'intégration de SIX Payment Services au sein de Worldline améliore fortement le profil d'activité et le positionnement du Groupe combiné avec :

une augmentation de l'ordre de +30% du chiffre d'affaires du Groupe ;



environ 1 300 nouveaux experts du paiement ;





une hausse de l'ordre de +65% des activités de Services aux Commerçants, dépassant le milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel et permettant d'atteindre la place de numéro un des fournisseurs de plateformes d'acquisition non bancaires en Europe continentale ;



un rééquilibrage majeur de la présence géographique de Worldline en Europe grâce à l'acquisition de nombreuses positions de leader dans la région DACH ;



une augmentation de +12% du chiffre d'affaires des activités de Services Financiers, qui atteindront environ 900 millions 1 d'euros, renforçant encore la place actuelle de numéro un ;



un nouveau contrat commercial d'une durée de 10 ans avec SIX Group pour fournir des services de traitement financier à l'écosystème bancaire suisse, avec une qualité de services sur le long terme et des innovations de premier plan.

Pour la ligne de services « Services aux Commerçants », l'acquisition de SIX Payment Services est clairement un saut quantique, positionnant Worldline comme numéro un des fournisseurs de plateformes d'acquisition non bancaires, en Europe continentale, à travers :

de nouvelles positions de leader en Suisse, en Autriche, au Luxembourg et un renforcement majeur en Allemagne, venant compléter les fortes positions actuelles de Worldline en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne ;



de nombreuses solutions leaders et des offres spécialisées de SIX Payment Services (voyages, hôtellerie, restauration, DCC .) venant compléter le large portefeuille d'offres innovantes de Worldline (plateformes d'acquisitions en ligne, paiements mobiles, terminaux de paiements.) ;



des avantages très importants pour la base de clientèle de commerçants des deux entreprises grâce à une offre unique de Services aux Commerçants pour les paiements physiques et en ligne, des offres sectorielles spécifiques, et une couverture et des capacités pan-européennes ;



un positionnement unique qui en fait le partenaire bancaire le plus attractif du secteur dans le cadre d'alliances commerciales fructueuses en matière d'Acceptance et d'Acquisition Commerçants.

Avec un chiffre d'affaires estimé de l'ordre de 2,3 milliards d'euros en 2019, Worldline renforce sa position existante de numéro un au sein du marché européen des paiements. Grâce à sa taille accrue, au nouveau profil du Groupe et aux impacts attendus sur le marché, l'acquisition profite largement aux managers et salariés des deux entreprises, leur permettant un accès à des emplois plus nombreux et diversifiés ainsi qu'à de nouveaux défis professionnels.

Une gouvernance d'entreprise renforcée pour accompagner Worldline dans sa prochaine phase de développement

L'Assemblée Générale a nommé Dr. Romeo Lacher ainsi que Mme Giulia Fitzpatrick comme administrateurs de Worldline SA. L'Assemblée Générale a également nommé M. Daniel Schmucki comme censeur.

L'Assemblée Générale a également modifié les statuts de la Société.

Le Conseil d'Administration de la Société réuni après l'Assemblée Générale a decidé de composer les comités du Conseil d'Administration comme ci-dessous :

Comité des Comptes Aldo Cardoso (Président) Gilles Arditti Giulia Fitzpatrick Luc Rémont Susan Tolson



Comité des Nominations et des Rémunérations Romeo Lacher (Président) Thierry Breton Aldo Cardoso Luc Rémont Susan Tolson



Comité d'Investissement Thierry Breton (Président) Romeo Lacher (Vice-Président) Aldo Cardoso Gilles Grapinet



Comité de Stratégie et d'Innovation Thierry Breton (co-Président) Romeo Lacher (co-Président) Giulia Fitzpatrick Gilles Grapinet Luc Rémont



Une intégration minutieusement préparée et confirmation des synergies attendues à 110 millions d'euros

Pendant l'Assemblée Générale Mixte, il a été indiqué que la préparation de l'intégration a été menée avec succès grâce à la mise en place de 22 groupes de travail entre Worldline et SIX Payment Services qui continueront à travailler sur la base des méthodes et du savoir-faire d'intégration bien établis de Worldline.

Le plan d'intégration fait l'objet d'une attention managériale très forte, afin de garantir le démarrage rapide du programme industriel détaillé, qui sera immédiatement mis en place avec pour objectif d'atteindre un excédent brut opérationnel (EBO) additionnel d'environ 110 millions d'euros en 2022, dont environ 25% dès 2019 et environ 50% en 2020.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline a déclaré:

« Je suis très heureux de l'accord exprimé par les actionnaires aujourd'hui pour l'acquisition de SIX Payment Services et de l'entrée corrélative au sein du capital d'un nouvel actionnaire majeur, le groupe SIX. En effet cette transaction marque une transformation essentielle de notre entreprise en la positionnant comme de loin le leader incontesté du secteur des paiements européens. Je me réjouis tout particulièrement de la qualité et de la vitesse de la mise en mouvement du programme d'intégration qui a révélé une coopération exemplaire entre les deux sociétés et qui est tout à la fois un signe très positif pour l'exécution de notre programme de synergies mais plus encore une nouvelle preuve que Worldline est la plateforme idéale pour écrire la suite de la consolidation européenne de notre industrie. »

A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au coeur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux.

Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe.

Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires pro forma est estimé à environ 2,3 milliards d'euros par an. Worldline est une société du groupe Atos. worldline.com.



Disclaimer

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes, y compris des indications, concernant la croissance et la rentabilité attendue de Worldline dans le futur qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances attendues indiquées dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs qui échappent au contrôle de Worldline et qui ne sont pas précisément estimés, tels que les conditions du marché, le comportement des concurrents ou la réalisation effective des synergies. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce document sont des déclarations concernant les opinions et les attentes de Worldline et doivent être évaluées en tant que telles. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations qui peuvent se rapporter aux plans, objectifs, stratégies, buts, événements futurs, revenus ou synergies futurs, ou performances, et d'autres informations qui ne sont pas des informations historiques. Les événements ou résultats réels peuvent différer de ceux décrits dans le présent communiqué de presse en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes qui sont décrits dans le Document de Référence 2017 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 21 mars 2018 sous le numéro de dépôt D.18-0163, dans l'actualisation du Document de Référence 2017 incluant le rapport financier semestriel déposé auprès de l'AMF le 1er août 2018 sous le numéro D. 18-0163-A01 et dans le document d'information (Document E) relatif à l'apport de la branche services de paiement de SIX Group AG enregistré auprès de l'AMF sous le numéro E-18-070 le 31 octobre 2018. Worldline n'assume aucune obligation ou responsabilité de mettre à jour ou de modifier les informations ci-dessus, sauf si cela est exigé par la loi. Rien ne garantit que les bénéfices escomptés seront matérialisés. Ce communiqué de presse comprend des indicateurs financiers complémentaires qui ne sont pas définis avec précision par les normes comptables internationales IFRS et qui ne sont pas ou peuvent ne pas être des indicateurs de mesure de la performance définis. Ces indicateurs financiers complémentaires ne devraient pas être examinés isolément ou être considérés comme une alternative aux états comptables et financiers présentés dans les états financiers consolidés établis selon les normes IFRS. D'autres sociétés qui utilisent et font état d'indicateurs financiers complémentaires ayant une désignation similaire peuvent avoir des formules de calcul différentes. La croissance organique du chiffre d'affaires est présentée à périmètre et taux de change constants.



Contacts

Relations Investisseurs

David Pierre-Kahn

E-mail: David.pierre-kahn@worldline.com

Communication

Sandrine van der Ghinst

E-mail: sandrine.vanderghinst@worldline.com

Contact presse

Anne-Sophie Gentil

E-mail: asgentil@teamfluence.eu

Suivez-nous





1 sur la base du chiffre d'affaires proforma estimé pour 2019 2 Dynamic Currency Conversion mandat expirant à la fin de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2021 mandat expirant à la fin de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2020 mandat expirant à la fin de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2020

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: WORLDLINE SA via Globenewswire