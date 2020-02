WORLDLINE : UBS reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé son recommandation Neutre et son objectif de cours de 64 euros sur Worldline après l’annonce l’acquisition d’Ingenico. Bien que certains investisseurs aient exprimé des inquiétudes quant à l'exposition accrue de Worldline à l'activité cyclique des terminaux de paiement, le bureau d'études pense que les avantages de l'opération sont plus importants : l'augmentation de la taille de l'activité de services aux commerçants qui contribuera à accroître les marges ; un chevauchement géographique limité et la revue des options stratégiques pour les terminaux, y compris leur cession.Pour l'analyste, Worldline pourrait en obtenir 3 milliards d'euros et pratiquement rembourser la totalité de sa dette, 3,3 milliards d'euros en pro forma.