WORLDLINE : a souffert du covid-19 mais confirme ses objectifs annuels

Worldline a affiché un résultat net part du groupe au premier semestre 2020 de 53 millions d'euros, en repli de 62,5% par rapport au premier semestre 2019. Normalisé, c'est-à-dire ajusté des coûts de réorganisation, de rationalisation, d'intégration ou encore d'acquisition, il ressort à 114,7 millions d'euros (-4,6%). L'excédent brut opérationnel (EBO) a reculé de 12,4% à à 246,3 millions d'euros. Le chiffre d'affaires, en baisse de 5,7% à 1,09 milliard d'euros, a souffert du recul des Services aux Commerçants (-10,8%) en raison des fermetures de magasins et des mesures de confinement.Le chiffre d'affaires des Services Financiers est resté quasi stable durant la période, atteignant 442,7 millions d'euros, en légère décroissance organique de -0,7% soit -3,3 millions d'euros. Les Paiements Non-cartes en particulier ont affiché une croissance à deux chiffres, tout comme les Services Numériques.Le chiffre d'affaires de Mobilité & Services Web Transactionnels a atteint 163 millions d'euros, en décroissance organique de 4,7 millions d'euros, soit -2,8% par rapport au premier semestre de l'année dernière.Le carnet de commandes a atteint son plus haut niveau historique fin juin 2020 à 4 milliards d'euros.Le flux de trésorerie disponible du premier semestre s'est élevé à 131,7 millions d'euros, en baisse de -13,8 millions d'euros par rapport au premier semestre de 2019. Le taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible s'est élevé à 53,5%, en amélioration de +120 points de base par rapport au premier semestre de l'année dernière.La dette nette a atteint 469,1 millions d'euros, comparée à celle du 31 décembre 2019 de 641,3 millions d'euros.Worldline a confirmé tous les objectifs pour 2020 mis à jour le 23 avril dernier, dont un chiffre d'affaires 2020 stable ou en retrait de quelques points de croissance par rapport à 2019, et un taux de marge d'EBO d'environ 25 %, soit environ le même niveau que l'an dernier.