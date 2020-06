Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Worldline a annoncé que, dans le cadre son assemblée générale annuelle, qui s'est tenue mardi 9 juin à huis clos et présidée par Monsieur Gilles Grapinet, président-directeur général, les actionnaires ont massivement approuvé les résolutions concernant le projet d'acquisition d'Ingenico. Le groupe précise également que le renouvellement du mandat de M. Gilles Grapinet, président-directeur général pour une durée de trois ans et la raison d'être de la Société ont aussi été largement approuvés par les actionnaires.La société souligne que les actionnaires de Worldline ont exprimé leur fort soutien au projet d'acquisition d'Ingenico annoncé le 3 février 2020 et ont massivement approuvé l'ensemble des résolutions relatives à ce projet.Aussi, l'AG a approuvé la " raison d'être " de la Société telle que proposée par le Conseil d'Administration : “ Nous concevons et exploitons des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable, renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Nous les rendons respectueux de l'environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales. ”"L'Assemblée Générale Mixte de ce jour marque une étape très importante dans le développement de notre société. Je me félicite en effet de l'approbation, à une très forte majorité, de l'ensemble des résolutions visant à autoriser et mettre en œuvre l'acquisition stratégique d'Ingenico, dont la pertinence est d'autant plus justifiée dans le contexte post COVID-19 actuel et qui fera de Worldline plus que jamais un des acteurs incontournables pour la suite de la consolidation des paiements électroniques.Je suis par ailleurs très heureux de la perspective d'accueillir au sein du Conseil d'Administration deWorldline, dont l'indépendance sera renforcée, les nouveaux administrateurs issus du Conseil d'Administration d'Ingenico, dont son actuel Président, M. Bernard Bourigeaud, qui nous rejoindront au moment de la finalisation de cette acquisition, dans le cadre de la mise en œuvre des termes de l'accord de rapprochement concernant la gouvernance future de notre Société.Enfin, je tiens à remercier nos actionnaires de la confiance renouvelée envers les administrateurs de Worldline exprimée à l'occasion de cette Assemblée Générale, en particulier pour ceux dont le mandat vient d'être renouvelé " a déclaré Gilles Grapinet.