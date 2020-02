WORLDLINE : modifie son offre sur INGENICO pour prendre en compte le dividende

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv INGENICO GROUP -0.41% 132 39.15% WORLDLINE -0.21% 70.7 14.41%

0

Ingenico a annoncé proposer lors de son Assemblée générale annuelle de distribuer un dividende en numéraire d’un montant de 1,20 euro. Le détachement du dividende aurait lieu le 8 juin 2020 et le paiement du dividende aurait lieu vers le 10 juin 2020, avant la date prévue de clôture du rachat du groupe par Worldline au cours du troisième trimestre 2020. Sous réserve de l’approbation du dividende proposé lors de l’Assemblée Générale d’Ingenico, et comme annoncé le 3 février 2020, l’offre publique de Worldline sur les actions Ingenico sera ajustée en conséquence.Pro forma de la distribution du dividende proposé, les termes ajustés de l'offre publique seraient les suivants. Pour l'offre primaire : 11 actions Worldline et 152,1 euros en numéraire pour 7 actions Ingenico, représentant un prix d'offre de 121,90 euros par action au 31 janvier 2020. Pour l'offre d'échange secondaire : 109 actions Worldline en échange de 57 actions Ingenico. Pour l'offre d'achat secondaire : 121,90 euros par action Ingenico.Les actionnaires d'Ingenico pourront choisir entre l'une et/ou l'autre de ces branches subsidiaires, sous réserve de l'application d'un mécanisme de réduction tel que la proportion d'actions Worldline et de numéraire reçus par les actionnaires Ingenico apportant leurs actions dans le cadre de l'une et/ou l'autre de ces branches subsidiaires soit égale à la proportion d'actions Worldline et de numéraire offerte dans le cadre de l'offre principale.