WORLDLINE : succès de l'émission obligataire d'1 milliard d'euros

Worldline, spécialiste des paiements et des services transactionnels, a annoncé le succès du placement de son émission obligataire senior non garantie d’un total de 1 milliard d’euros. Elle décompose en une tranche de 500 millions d’euros à 3 ans, portant un coupon de 0,500% et un rendement de 0,528% et une tranche de 500 millions d’euros à 7 ans, portant un coupon de 0,875% et un rendement de 0,980%.Cette émission contribuera au préfinancement du projet d'acquisition d'Ingenico et/ou aux besoins de financement généraux de l'entreprise. Le règlement-livraison interviendra le 30 juin 2020.Il est prévu que les obligations soient notées BBB par S&P Global Ratings, en ligne avec la notation de crédit de l'Entreprise.