Worldline : Assemblée Générale Mixte de Worldline convoquée pour le 30 novembre 2018 en vue de la réalisation de l’acquisition de SIX Payment Services par Worldline

Bezons, le 22 octobre 2018. A la suite de la conclusion par Worldline et SIX Group AG le 18 octobre 2018 du traité d'apport relatif à l'acquisition par Worldline de la branche services de paiement de SIX Group AG, le Conseil d'Administration de la Société a convoqué une Assemblée Générale Mixte afin que les actionnaires de Worldline se prononcent, notamment, sur l'apport et l'émission d'actions de la Société au profit de SIX Group AG en rémunération de l'apport.

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Worldline se tiendra le vendredi 30 novembre à 10 heures au siège social de Worldline, à l'Auditorium, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95870 Bezons.

Un avis de réunion contenant l'ordre du jour de l'assemblée, le texte des projets de résolutions et les modalités de participation à l'Assemblée Générale Mixte sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires dans les délais légaux.

L'avis de convocation sera également publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires dans les délais légaux.

Le traité d'apport ainsi que les autres documents relatifs à l'apport et les informations mentionnées dans l'article R. 225-73-1 du code de commerce seront mis à la disposition des actionnaires en temps utile sur le site internet de la Société (www.worldline.com), rubrique « Investisseurs ».

Les documents prévus par l'article R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables.

Les actionnaires inscrits au nominatif ont la faculté, jusqu'au 5ème jour précédant l'Assemblée Générale Mixte, de demander à la Société de leur envoyer ces documents. Cette faculté ne pourra être exercée par les actionnaires au porteur que sur production d'une attestation de participation délivrée par leur banque.

Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'assemblée.

Contacts

Contact Investisseurs Worldline

David Pierre-Kahn

Email: David.pierre-kahn@worldline.com

Contact Communication Worldline

Sandrine van der Ghinst

Email:sandrine.vanderghinst@worldline.com

A propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans les services de paiement et de transaction. Grâce aux innovations et aux services tournés vers l'avenir de Worldline, les entreprises peuvent répondre aux exigences de leurs clients finaux et leur proposer des prestations modernes et impeccables. Forte de plus de 45 ans d'expérience dans le domaine du B2B2C, Worldline est une entreprise importante dans ce secteur. Worldline apporte son soutien à toutes les entreprises ainsi qu'à l'administration publique sur le marché en constante évolution et contribue à leur succès. Worldline propose un modèle économique unique et flexible basé sur un portefeuille international en pleine croissance, ce qui lui permet d'offrir un support complet. Les activités de Worldline couvrent les trois domaines suivants : les Services aux Commerçants, la Mobilité & Services Web Transactionnels, ainsi que les Services Financiers, y compris equensWorldline. Worldline emploie plus de 9 400 collaborateurs dans le monde entier et génère un chiffre d'affaires annuel de 1,6 milliard d'euros en 2017. Worldline est une société du groupe Atos. www.worldline.com