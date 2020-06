Worldline : Assemblée Générale des Actionnaires

au projet d'acquisition d'Ingenico

soumises par le Conseil d'Administration

Bezons, - Worldline [Euronext: WLN], leader européen des paiements et des services transactionnels, a tenu aujourd'hui son Assemblée Générale Annuelle, présidée par Monsieur Gilles Grapinet, Président-Directeur Général. Cette assemblée s'est tenue à huis clos en raison des contraintes sanitaires actuelles et a rassemblé, malgré ce contexte particulier, un large quorum de 78,44%. Les actionnaires ont massivement approuvé les résolutions concernant le projet d'acquisition d'Ingenico. Le renouvellement du mandat de M. Gilles Grapinet, Président-Directeur Général pour une durée de trois ans et la raison d'être de la Société ont aussi été largement approuvés par les actionnaires.

Les actionnaires de Worldline ont exprimé leur fort soutien au projet d'acquisition d'Ingenico annoncé le 3 février 2020 et ont massivement approuvé l'ensemble des résolutions relatives à ce projet.

L'Assemblée Générale a notamment approuvé à une vaste majorité (99,59%) l'émission d'actions que la Société pourrait initier dans le cadre de l'offre publique sur les actions et obligations convertibles (OCEANEs) émises ou à émettre par Ingenico, qui sont nécessaires à la réalisation de l'acquisition.

De plus, les actionnaires ont voté en faveur des résolutions permettant d'attribuer des actions de performance aux salariés et mandataires sociaux d'Ingenico et/ou de ses filiales en substitution du plan d'actions de performance Ingenico 2020.

L'Assemblée Générale a également approuvé la nomination en tant que membres du Conseil d'Administration de Messieurs Bernard Bourigeaud, Thierry Sommelet, Michael Stollarz et Gilles Arditti ainsi que Mesdames Caroline Parot, Agnès Audier et Nazan Somer Özelgin, dans chaque cas sous réserve et à compter de la clôture de l'acquisition d'Ingenico. Soumise à la même condition, la proposition de modifier les statuts de la Société pour augmenter la limite d'âge du Président du Conseil d'Administration a aussi été approuvée.

Enfin, l'Assemblée Générale a approuvé la « raison d'être » de la Société telle que proposée par le Conseil d'Administration :

'Nous concevons et exploitons des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable, renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Nous les rendons respectueux de l'environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.'

Gilles Grapinet, Président-Directeur Général de Worldline, a déclaré :

'L'Assemblée Générale Mixte de ce jour marque une étape très importante dans le développement de notre Société. Je me félicite en effet de l'approbation, à une très forte majorité, de l'ensemble des résolutions visant à autoriser et mettre en œuvre l'acquisition stratégique d'Ingenico, dont la pertinence est d'autant plus justifiée dans le contexte post COVID-19 actuel et qui fera de Worldline plus que jamais un des acteurs incontournables pour la suite de la consolidation des paiements électroniques.Je suis par ailleurs très heureux de la perspective d'accueillir au sein du Conseil d'Administration de Worldline, dont l'indépendance sera renforcée, les nouveaux administrateurs issus du Conseil d'Administration d'Ingenico, dont son actuel Président, M. Bernard Bourigeaud, qui nous rejoindront au moment de la finalisation de cette acquisition, dans le cadre de la mise en œuvre des termes de l'accord de rapprochement concernant la gouvernance future de notre Société.Enfin, je tiens à remercier nos actionnaires de la confiance renouvelée envers les administrateurs de Worldline exprimée à l'occasion de cette Assemblée Générale, en particulier pour ceux dont le mandat vient d'être renouvelé.'

Grâce à une grande mobilisation et une très bonne collaboration entre les deux groupes, des avancées positives ont été réalisées pour finaliser l'acquisition selon le calendrier annoncé.

A cet égard, Worldline a déjà obtenu les autorisations réglementaires financières de la part de la Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), la Swedish Financial Supervisory Authority (SFSA), la De Nederlandsche Bank (DNB) et la National Bank of Belgium (NBB) ainsi que certaines autorisations des autorités de la concurrence. Les discussions relatives aux autres autorisations nécessaires (en particulier celles de la Commission Européenne et des autorités de contrôle des investissements étrangers) progressent bien et selon le calendrier initialement prévu.

Les activités préliminaires de préparation de l'intégration progressent comme prévu, en conformité avec les règles de concurrence en vigueur.

Worldline est donc en parfaite position pour finaliser l'acquisition d'Ingenico au cours du troisième trimestre 2020 comme prévu initialement.

L'Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que toutes les conventions réglementées qui étaient soumises à son approbation.

L'Assemblée Générale a renouvelé le mandat d'administrateur de Monsieur Gilles Grapinet, Président-Directeur Général, pour une durée de trois ans, lui renouvelant ainsi sa confiance jusqu'en 2023. L'Assemblée Générale a aussi renouvelé les mandats d'administrateurs de Madame Guilia Fitzpatrick et de Monsieur Aldo Cardoso pour une durée de trois ans et a ratifié la nomination de Monsieur Daniel Schmucki en tant qu'administrateur ainsi que de Messieurs Gilles Arditti et Jos Dijsselhof en tant que censeurs. Réuni à l'issue de l'Assemblé Générale, le Conseil d'Administration a confirmé la composition des Comités du Conseil et a renouvelé les mandats de Messieurs Gilles Grapinet et Marc-Henri Desportes, respectivement en tant que Président-Directeur Général et Directeur Général Délégué.

L'Assemblée Générale a approuvé les éléments de rémunération et les avantages versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Gilles Grapinet, Président-Directeur Général et à Monsieur Marc-Henri Desportes, Directeur Général Délégué. Le rapport sur la rémunération des mandataires sociaux et la politique de rémunération 2020 applicable aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs et aux administrateurs non-dirigeants ont aussi été approuvés.

Enfin, l'Assemblée Générale a approuvé toutes les délégations financières au Conseil d'Administration et l'ensemble des modifications statutaires proposées, notamment celles concernant la raison d'être de la Société telle que proposée par le Conseil d'Administration et les dispositions permettant la nomination d'un deuxième administrateur représentant les salariés.

Le résultat des votes de l'Assemblée Générale Mixte sera disponible sur le site de la Société (Section Investisseurs - Assemblée Générale des Actionnaires).

