Worldline : Atos est passé sous les 5% du capital

07/02/2020 | 12:15

La société européenne Atos SE a déclaré avoir franchi en baisse, le 4 février 2020, les seuils de 25% et 20% des droits de vote et 15% et 10% du capital et des droits de vote et 5% du capital de la société Worldline et détenir 6 986 500 actions Worldline représentant 13 973 000 droits de vote, soit 3,82% du capital et 7,36% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.



