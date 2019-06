Worldline : Avec la cryptographie à résistance quantique, Worldline est le leader des paiements de demain

Amsterdam, le 3 juin 2019 - Worldline[Euronext : WLN], leader européen des services de paiement et de transaction, prend les devants dans la conception des paiements de demain.

L'informatique quantique et son impact sur les paiements

Pour Worldline, l'informatique quantique est en passe de devenir l'une des technologies les plus en vogue, susceptible d'avoir un impact majeur sur l'industrie des paiements. Les ordinateurs quantiques élèvent la puissance de calcul à un nouveau niveau et ils seront incroyablement plus puissants (par centaines, milliers ou plus) que les ordinateurs les plus sophistiqués du monde. L'informatique quantique est également appelée à changer la physionomie de la sécurité informatique. Elle a le potentiel de casser la plupart des systèmes de sécurité qui existent actuellement, en particulier les nombreux systèmes de cryptage à clé publique, y compris les RSA, DSA, ECDSA et Diffie-Hellman utilisés dans le monde.

La vitesse incroyable à laquelle fonctionne l'informatique quantique révolutionnera certains traitements spécifiques. Bien que la technologie ne changera pas immédiatement l'utilisation des ordinateurs au quotidien dans le monde, les capacités de l'informatique quantique auront un effet direct sur la sécurité des paiements électroniques. En effet, la vitesse de traitement améliorée permet de casser les cryptages qui ont jusqu'ici constitué les piliers numériques des paiements et transactions. Les clients, les marchands, les gouvernements et les banques seront exposés à un risque beaucoup plus grand d'infractions de paiement à mesure que cette technologie deviendra disponible.

Initiative de cryptographie à résistance quantique

Worldline contribue à la conception des systèmes de sécurité des paiements de demain et s'efforce d'assurer la pérennité des besoins en matière de sécurité.

L'équipe de recherche et développement en cryptographie de Worldline travaille en collaboration avec des universitaires, des laboratoires technologiques et des industriels au sein du National Institute of Standards and Technology (NIST) du ministère américain du commerce afin de créer une cryptographie plus avancée conçue pour protéger contre la possibilité d'une violation des protocoles informatiques et de sécurité des paiements existants.

En tant que seule équipe représentant l'industrie des paiements, Worldline est à l'avant-garde de la sécurisation des paiements en jouant un rôle majeur dans la création de normes de sécurité quantum-résistant. Avec cette initiative, Worldline prend les devants dans les paiements sécurisés du futur.

Nicolas Kozakiewicz, directeur de l'innovation de Worldline, déclare : 'L'informatique quantique n'est plus de la science-fiction, c'est une réalité scientifique et ces ordinateurs sont de plus en plus puissants. Lorsque nous concevons les systèmes de sécurité des paiements de l'avenir, nous devons penser à la puissance de ces ordinateurs et travailler à ce que nos besoins en matière de sécurité évoluent à l'épreuve du temps. Nous sommes très fiers car Worldline fait partie du projet mondial établi par le NIST pour traiter le risque quantique dans les paiements et développer des outils cryptographiques à résistance quantique pour protéger les paiements contre les attaques quantiques qui ne sont pas du tout improbables » .

Nicolas Kozakiewizc montera sur la scène de Money 20/20 le deuxième jour, le 4 juin 2019 à 09:10, pour présenter ' La fin de la sécurité des paiements vient-elle avec les ordinateurs quantiques ' et expliquer les derniers développements de l'informatique quantique et de l'initiative Worldline sur la cryptographie à résistance quantique.

A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires pro forma est estimé à environ 2,3 milliards d'euros par an. worldline.com

Contact Presse Worldline

Anne-Sophie Gentil

Tél. : +33 6 32 92 24 94

Email : asgentil@kairosconsulting.fr