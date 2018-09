Worldline : Banco BPM choisit CRISTAL Instant Payments

Paris, le 24 septembre 2018 - Banco BPM a choisi le logiciel sous licence CRISTAL de Worldline [Euronext: WLN], leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, pour l'implémentation de sa plateforme Instant Payment.

CRISTAL IP supporte entièrement la norme Instant Payment établie par le Conseil européen des paiements et offre nativement une connectivité avec des infrastructures de marché telles que le RT1 d'EBA CLEARING et le TIPS de la BCE. Il affiche de remarquables performances et a été conçu pour garantir la mise sur le marché de nouveaux produits de paiement pour tout type de clients.

La solution de Worldline pour Banco BPM comprend la fourniture d'interfaces permettant une interaction fluide avec la plateforme de Banco BPM et offrant aux clients et aux utilisateurs une expérience de haute qualité. Elle comprend également des services d'intégration système qui permettront aux équipes informatiques et aux utilisateurs de Banco BPM de prendre rapidement en mains les fonctionnalités de la solution.

Banco BPM a principalement fondé son choix sur les performances et la flexibilité avérées du logiciel, qui garantissent la conformité à long terme de la plateforme avec les développements futurs du marché et l'augmentation prévue du volume des transactions, ainsi que sur le coût total de possession réduit qui fait de CRISTAL IP la solution la plus pertinente sur le marché et offrira à Banco BPM un retour sur investissement rapide.

Enfin, Banco BPM affiche d'excellents antécédents en matière de projets avec Worldline et son logiciel CRISTAL, qu'il s'agisse de la mise en œuvre d'un moteur de gestion des liquidités global et proactif ou du respect de l'échéance de déploiement de la plateforme Target2-Securities. Le même partenariat garantit déjà l'implémentation de la plateforme et la réalisation des objectifs du projet dans les délais.

