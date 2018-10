Worldline : Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2018

Bezons, 22 Octobre 2018 - Worldline [Euronext: WLN], leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de 2018.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline a déclaré:« Worldline annonce aujourd'hui un très solide troisième trimestre. La croissance organique du chiffre d'affaires a atteint +6,3%, en ligne avec nos objectifs pour l'année. Le chiffre d'affaires a bénéficié d'une bonne dynamique commerciale et du succès de nos principales offres innovantes.En ce qui concerne l'acquisition stratégique de SIX Payment Services, je suis particulièrement heureux d'annoncer que notre Conseil d'Administration a convoqué une Assemblée Générale Mixte des Actionnaires afin qu'ils puissent approuver la fusion qui leur sera proposée le 30 novembre 2018, avec une avance d'approximativement un mois sur le calendrier initialement envisagé, grâce à une coopération exemplaire entre nos deux entreprises, notamment pour l'obtention de autorisations réglementaires.Tout en donnant une forte priorité à la finalisation de cette acquisition et à la préparation de l'intégration, Worldline continue comme à l'accoutumé à surveiller toutes les opportunités d'acquisition potentiellement créatrices de valeur à moyen terme en Europe. »

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires du troisième trimestre de 2018 (et des neuf premiers mois de 2018) est comparé au chiffre d'affaires du troisième trimestre de 2017 (et des neuf premiers mois de 2017) à périmètre et taux de change constants et après prise en compte des impacts d'IFRS 15. La performance du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2018, sur une base comparable à celle de l'année dernière, est présentée ci-après :

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 et des neuf premiers mois de l'année

Chiffre d'affaires T3 En millions d'euros T3 2018 T3 2017* Croissance organique Services aux Commerçants 142,4 136,0 +4,7% Services Financiers 188,5 175,5 +7,4% Mobilité & Services Web Transactionnels 79,8 75,0 +6,5% Worldline 410,7 386,5 +6,3% *à périmètre constant et taux de change moyens de septembre 2018, et après prise en compte des impacts d'IFRS 15

Chiffre d'affaires 9M En millions d'euros 9M 2018 9M 2017* Croissance Organique Services aux Commerçants 429,8 411,3 +4,5% Services Financiers 560,2 521,9 +7,3% Mobilité & Services Web Transactionnels 239,4 227,3 +5,3% Worldline 1 229,3 1 160,5 +5,9% *à périmètre constant et taux de change moyens de septembre 2018, et après prise en compte des impacts d'IFRS 15

Durant le troisième trimestre de 2018, le chiffre d'affaires de Worldline a été de 410,7 millions d'euros, en croissance organique de +6,3% par rapport au troisième trimestre de 2017, parfaitement en ligne avec les ambitions pour l'année.



Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, le chiffre d'affaires de Worldline a été de 1 229,3 millions d'euros, en hausse de +5,9% organiquement.

Services aux Commerçants

Le chiffre d'affaires de Services aux Commerçants s'est élevé à 142,4 millions d'euros pendant le troisième trimestre 2018, en croissance organique de +6,4 millions d'euros ou +4,7% à périmètre et taux de change constants.

· La croissance de Services de Paiement aux Commerçants a principalement été tirée par la division Acquisition Commerçants, qui a bénéficié d'un meilleur mix produits. L'Inde a bénéficié de tendances commerciales favorables avec une augmentation des volumes. Le nombre de transactions a également augmenté rapidement aux Pays-Bas, en Allemagne et en République Tchèque.

Cette bonne performance de la division Acquisition Commerçants fut néanmoins partiellement compensée par le ralentissement temporaire, comme anticipé, de la division Services de Terminaux de Paiement, moins prononcé cependant qu'au second trimestre grâce au développement commercial réussi du nouveau terminal de paiement autonome VALINA.



Le chiffre d'affaires de Services Digitaux aux Commerçants a légèrement augmenté, notamment grâce à une plus forte activité en Digital Retail au Royaume-Uni.

Le chiffre d'affaires de Services aux Commerçants a été de 429,8 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018, en croissance organique de +4,5%.



Services Financiers

Le chiffre d'affaires du T3 2018 de Services Financiers a atteint 188,5 millions d'euros, en hausse de +7,4% organiquement (+13 millions d'euros).

Le chiffre d'affaires de Traitement Emetteurs a progressé, tiré par l'augmentation des volumes de transactions par cartes ainsi que par une forte progression dans les services d'authentification;

L'activité Paiements Non-Cartes a été également particulièrement dynamique, bénéficiant notamment de bons volumes de transaction SEPA, d'une forte augmentation des volumes sur le schéma de paiement iDeal (+39%) aux Pays-Bas, d'éléments non-récurrents ainsi que d'une activité projets robuste pour les Paiements Instantanés et Paiements SWIFT ;

Le chiffre d'affaires de Traitement Acquéreurs a augmenté grâce à plus de volumes d'autorisation et davantage de projets ; et

L'activité Digital banking fut à peu près stable pendant le trimestre, avec le démarrage de nouveaux contrats de banque digitale gagnés en France et des contrats relatifs aux Accès aux Comptes (DSP 2).

Sur les neuf premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires de Services Financiers a été de 560,2 millions d'euros, en hausse de +7,3% organiquement.

Mobilité & Services Web Transactionnels

Le chiffre d'affaires de Mobilité & Services Web Transactionnels a été de 79,8 millions d'euros, en croissance de +6,5% ou +4,9 millions d'euros.

Services Numériques de Confiance a crû à un chiffre (haut de fourchette), bénéficiant : D'une bonne activité en France avec plusieurs agencesentales ; Du déploiement des solutions Worldline Track & Trace dans le contexte de la mise en œuvre de la directive européenne sur les produits de tabac afin de sécuriser le paiement des taxes dans les différents Etats membres; et Des tendances de marché favorables en particulier dans les services transactionnels de santé ;

De fortes ventes ont été enregistrées en e-Consommateur & Mobilité notamment grâce au déploiement de la plate-forme digitale omni-canal d'engagement avec les consommateurs « Contact » pour de grandes banques françaises ; et

La croissance du chiffre d'affaires de l'activité de Billetterie Electronique a été positive grâce à la montée en puissance des contrats Worldline Tap2Use en France et à de bonnes tendances de marché en Amérique Latine, encore partiellement compensées par un chiffre d'affaires projet plus faible au Royaume-Uni.

Sur les neuf premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires de Mobilité & Services Web Transactionnels s'est élevé à 239,4 millions d'euros, soit +5,3% organiquement par rapport à la même période de l'année précédente.

Activité commerciale et principales réalisations du troisième trimestre 2018

Services aux Commerçants

Dans le domaine des paiements en ligne, les développements commerciaux avec Digital River World Payments acquise fin 2017 se matérialisent rapidement, en particulier dans l'industrie du voyage. De nouveaux contrats ont été signés avec FASTBOOKING, un moteur de réservation centralisé pour 4 500 hôtels dans 90 pays, et avec HotelsPro, un moteur de réservation avec des bureaux dans 40 pays. Worldline va notamment fournir pour ces clients une solution de paiement en ligne de bout en bout, proposant un maximum de méthodes de paiement et un règlement dans des devises identiques, permettant une réduction des demandes de remboursement (chargebacks) et des coûts de transaction.

L'activité en Inde reste forte et Worldline India gère désormais presque 1,4 million de points d'acceptation de paiement au 30 septembre 2018. Un contrat important a été renouvelé avec Axis Bank pour une période de quatre ans.

Enfin, d'importantes commandes ont été reçues pour le nouveau terminal de paiement autonome VALINA, en particulier au Royaume-Uni avec SV365 Technologies.



Services Financiers

L'activité commerciale au sein des Services Financiers a été très dynamique, avec en particulier la confirmation de l'intérêt du marché pour les solutions d'authentification fortes, avec 4 nouveaux clients en France, Allemagne et Luxembourg ayant choisi les services Worldline Trusted Authentication.

La demande des banques pour des plateformes d'accès aux comptes conformes à la DSP2 est en progression. A ce jour, la Digital Banking Platform de Worldline a été vendue à 16 banques européennes.

Pour ce qui concerne les Paiements Instantanés, Banco BPM a sélectionné le logiciel CRISTAL de Worldline pour la mise en place de sa plateforme de paiements instantanés et equensWorldline traitera le back-office des transactions de paiement instantané de la banque hollandaise KNAB. Au total, 18 contrats relatifs aux paiements instantanés ont été signés, dont 8 nouveaux contrats au cours du troisième trimestre.



Mobilité & Services Web Transactionnels

En ce qui concerne eConsommateur & Mobilité, la plate-forme omni-canal d'engagement des consommateurs Worldline « Contact » a continué de se vendre remarquablement bien, notamment en gagnant de nouveaux contrats avec une société d'assurance en Grande-Bretagne et avec une nouvelle grande banque française, afin de fournir une solution multi-canal incluant de l'intelligence artificielle, une analyse sémantique, de la biométrie et de l'archivage légal.

Au sein de la division Billetterie électronique, Worldline fournira son système mobile POS '@Station' à une grande concession ferroviaire du Royaume-Uni. @Station sera utilisé par le personnel des gares au sein et autour du hall pour vendre des tickets et résoudre plus rapidement les demandes des voyageurs, augmentant la satisfaction client. Par ailleurs, suite au démarrage très rapide du service avec les lignes de tramway, Keolis Dijon Mobilités a de nouveau confié à Worldline l'extension de Tap2Use (la solution d'Open Payment pour les réseaux de transports publics) aux lignes de bus de la ville.

Enfin, en Services Numériques de Confiance, la solution Track & Trace de Worldline a renforcé sa position commerciale relative au déploiement de la directive européenne sur les produits de tabac en signant de nouveaux contrats.

e-Payments Challenge de 2018

En septembre, Worldline a organisé l'e-Payments Challenge 2018, associant pour la première fois une sélection internationale de 15 fintechs et 7 des clients les plus importants de Worldline, afin de co-inventer des solutions pour répondre à des besoins business concrets. Toutes les solutions innovantes sont développées en combinant l'expertise des fintechs et le portefeuille d'offres innovantes de Worldline à travers des APIs ouvertes.

Sept fintechs ont été distinguées pour leur solution et deux Grand Prix ont été remis à CopSonic pour sa solution de paiement basée sur les ultrasons et à iBilly pour sa technologie de paiement par reconnaissance faciale.

Pour plus d'informations, merci de se référer au communiqué de presse disponible sur worldline.com.



Carnet de commande & portefeuille pondéré d'opportunités commerciales

Le carnet de commande est resté élevé à 2,6 milliards d'euros.

Le portefeuille pondéré d'opportunités commerciales demeure sain, en croissance notamment de +70% en valeur sur une année.



Acquisition stratégique de SIX Payment Services



Programme de préparation de l'intégration « Day-1 readiness » bien en ligne avec le plan

Le Conseil d'Administration a convoqué aujourd'hui une Assemblée Générale Mixte des Actionnaires afin qu'il leur soit proposé d'approuver la fusion avec SIX Payment Services le 30 novembre 2018.

En ce qui concerne les activités de pré-intégration entre Worldline et SIX Payment Services, 22 groupes de travail ont été lancés en utilisant les méthodes et le savoir-faire d'intégration bien établis de Worldline, avec une attention managériale très forte au sein des deux groupes afin d'assurer dès la finalisation de la transaction une mise en place sans aucun délai de la nouvelle organisation intégrée.

Confirmation de tous les objectifs 2018



Worldline confirme tous ses objectifs de 2018 établis dans le communiqué de presse du 20 février 2018.

Chiffre d'affaires : Le groupe prévoit une croissance organique de son chiffre d'affaires, à périmètre et taux de change constants, comprise entre 5% et 7%.

Excédent Brut Opérationnel (EBO) : Le Groupe a l'objectif d'atteindre une marge d'EBO comprise entre 22% et 23%.

Flux de trésorerie disponible : Le groupe a l'ambition de générer un flux de trésorerie disponible compris entre 200 et 210 millions d'euros.

Il est rappelé que ces objectifs 2018 n'incluent aucun impact de SIX Payment Services, impact qui sera communiqué ultérieurement.

Annexe :

Réconciliation du chiffre d'affaires publié du T3 2017 avec le chiffre d'affaires du T3 2017 à périmètre et taux de change constants

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires du T3 2018 est comparé avec le chiffre d'affaires du T3 2017 à périmètre et taux de change constants et après prise en compte des impacts d'IFRS 15.

La réconciliation entre le chiffre d'affaires du T3 2017 publié et le chiffre d'affaires du T3 2017 à périmètre et taux de change constants après prise en compte des impacts d'IFRS 15 est présentée ci-contre (par Ligne de Services) :



Chiffre d'affaires En millions d'euros T3 2017 IFRS 15 Transferts internes Effets de périmètre Effets de change T3 2017* Services aux commerçants 128,5 -0,1 -0,4 +9,8 -1,7 136,0 Services financiers 171,0 -3,4 +7,7 +0,3 175,5 Mobilité & Services Web Transactionnels 86,2 -8,0 +0,4 +0,0 -3,6 75,0 Worldline 385,6 -11,6 - +17,5 -5,1 386,5 *à périmètre constant et taux de change moyens de septembre 2018, et après prise en compte des impacts d'IFRS 15

La norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » est entrée en application au 1er Janvier 2018 et son impact sur le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2017 est de -2,5%.



Les transferts internes correspondent à des transferts et reclassements de certains contrats entre Services aux Commerçants et Mobilité & Services Web Transactionnels.

Les effets de périmètre correspondent à :

· Dans Services aux Commerçants : l'ajout des chiffres d'affaires du T3 2017 de MRL Posnet et Digital River World Payments ;

· Dans les Services Financiers : l'ajout des chiffres d'affaires du T3 2017 de First Data Baltics et Diamis.

Les effets de change traduisent principalement la dépréciation du Peso argentin et de la Roupie indienne par rapport à l'Euro.

Les chiffres de 2017 présentés dans ce communiqué de presse sont basés sur des données à périmètre et taux de change constants et après prise en compte des impacts d'IFRS 15.

Réconciliation du chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2017 (9M 2017) publié et du chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2017 à périmètre et taux de change constants

Chiffre d'affaires En millions d'euros 9M 2017 IFRS 15 Transferts internes Effets de périmètre Effets de change 9M 2017* Services aux commerçants 389,3 -0,6 -1,3 +29,9 -5,8 411,3 Services financiers 516,1 -7,8 0 +14,3 -0,7 521,9 Mobilité & Services Web Transactionnels 258,3 -20,8 +1,3 +0,0 -11,6 227,3 Worldline 1 163,7 -29,2 0,0 44,2 -18,2 1 160,5 *à périmètre constant et taux de change moyens de septembre 2018, et après prise en compte des impacts d'IFRS 15

La norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » est entrée en application au 1er Janvier 2018 et son impact sur le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2017 est de -2,5%.

Les transferts internes correspondent à des transferts et reclassements de certains contrats entre Services aux Commerçants et Mobilité & Services Web Transactionnels.

Les effets de périmètre correspondent à :

· Dans Services aux Commerçants : l'ajout des chiffres d'affaires des 9M 2017 de MRL Posnet et Digital River World Payments, la déduction du chiffre d'affaires du T1 2017 de Paysquare Belgique ;

· Dans les Services Financiers : l'ajout des chiffres d'affaires des 9M 2017 de First Data Baltics et Diamis, et la déduction du chiffre d'affaires du S1 2017 de Chèque Service.

