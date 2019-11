Worldline: Communication du Conseil d'administration de Worldline sur une adaptation de la gouvernance de la Société

Communication

du Conseil d’administration de Worldline sur une adaptation de la gouvernance de la Société

Bezons, le 18 novembre 2019

Suite à la cession par Atos SE d’une partie de sa participation dans Worldline et de la décision de SIX Group AG de conclure une opération de type « collar » relative à une partie de sa participation Worldline et conformément aux stipulations du pacte d’actionnaires conclu entre Atos SE et SIX Group AG, le Conseil d’administration réuni le 15 novembre a fait légèrement évoluer sa composition par la transformation d’un siège d’administrateur désigné par Atos SE en un siège de censeur.

A cet égard, le Conseil d’administration a pris acte de la démission avec effet immédiat de Monsieur Pierre BARNABÉ de ses fonctions d’administrateur.

Le Comité des Nominations et des Rémunérations s’est par ailleurs réuni afin d’examiner les adaptations nécessaires à apporter à la gouvernance de la Société et faire les recommandations appropriées au Conseil d’administration.

Atos SE a proposé la nomination, en qualité de censeur, de Monsieur Pierre BARNABÉ, Directeur Général Adjoint du groupe Atos, Directeur Général de la Division Big Data & Cybersécurité ainsi que des activités Jeux Olympiques et Major Events et Directeur de la Sécurité du groupe Atos, afin de maintenir l’équilibre et le nombre d’administrateurs et de censeur représentant Atos SE convenus dans le pacte d’actionnaires conclu entre Atos SE et SIX Group AG.

Ainsi, le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, a décidé à l’unanimité et avec effet immédiat, de

nommer Monsieur Pierre BARNABÉ en qualité de censeur du Conseil d’administration pour une durée d’un an,

composer les comités du Conseil d’administration comme ci-dessous :



Comité des Comptes

Aldo CARDOSO (Président)1

Gilles ARDITTI

Giulia FITZPATRICK

Mette KAMSWAG1

Luc REMONT1

Susan M. TOLSON1



Comité des Nominations et des Rémunérations

Lorenz von HABSBURG-LOTHRINGEN (Président)

Gilles ARDITTI

Danielle LAGARDE1

Luc REMONT1

Susan M. TOLSON1

Comité des Investissements

Gilles ARDITTI (Président)

Lorenz von HABSBURG-LOTHRINGEN

Aldo CARDOSO1

Gilles GRAPINET

Comité Stratégie et Innovation

Gilles ARDITTI (Président)

Lorenz von HABSBURG-LOTHRINGEN

Giulia FITZPATRICK

Gilles GRAPINET

Luc REMONT1

Le Conseil d’administration se réjouit de cette nouvelle gouvernance d’entreprise qui reflète la structure actionnariale actuelle de la Société.

Contact Investisseurs Worldline

David Pierre-Kahn

Email : david.pierre-kahn@worldline.com

Contact Presse Worldline

Sandrine van der Ghinst

Email : sandrine.vanderghinst@worldline.com





A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux.

Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe.

Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux Commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires pro forma 2018 est de 2,2 milliards d’euros. worldline.com











1 Administrateur indépendant





