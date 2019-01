Worldline : Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Worldline SA au 31 décembre 2018

Bezons, le 15 janvier 2019

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WORLDLINE à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé qu'au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux.



Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe.



Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux Commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires pro forma est estimé à environ 2,3 milliards d'euros par an. Worldline est une société du groupe Atos. worldline.com



