Worldline: Conséquences de la cession par Atos d'une partie de sa participation minoritaire et de la décision de SIX Group AG de conclure une opération de type « collar »

Conséquences de la cession par Atos d’une partie de sa participation minoritaire dans Worldline et de la décision de SIX Group AG de conclure une opération de type « collar » relative à une partie de sa participation dans Worldline

Bezons, le 30 octobre 2019

Worldline communique sur les conséquences des annonces faites le 29 octobre 2019:

Par Atos de céder une partie de sa participation minoritaire dans Worldline; et

Par SIX group AG de conclure une opération de type « collar » relative à une partie de sa participation dans Worldline.

Sur:

La contrepartie éventuelle de 166 millions de francs Suisse relative à l’acquisition par Worldline de SIX Payment Services au cas où l’action Worldline n’ait pas atteint 53 euros en mars 2020 ;

La gouvernance d’entreprise de Worldline; et

Le flottant et la liquidité de l’action Worldline

Annulation de la contrepartie éventuelle de 166 millions de francs suisses relative à l’acquisition par Worldline de SIX Payment Services

Suite à l’annonce de SIX Group AG de conclure une opération de type « collar » sur des actions Worldline, l’accord relatif à la contrepartie éventuelle de 166 millions de francs suisses est annulé et Worldline ne devra payer aucune somme à SIX Group AG à ce titre, en conformité avec les accords signés entre SIX Group AG et Worldline.

Légère évolution de la gouvernance d’entreprise de la Société

Les opérations annoncées par Atos et SIX Group AG sont sans conséquence sur leur Pacte d’Actionnaires actuel. Ainsi, à l’issue des opérations annoncées, la composition du Conseil d’Administration de Worldline devrait évoluer légèrement selon les dispositions de ce Pacte d’Actionnaires, par la transformation d’un siège d’administrateur désigné par Atos en un siège de censeur.

Augmentation du flottant et de la liquidité de l’action

Plus généralement, Worldline accueille favorablement l’augmentation significative du flottant et de la liquidité de l’action Worldline résultant des annonces d’Atos et de SIX Group AG, qui constituent des éléments importants pour la poursuite de l’agenda stratégique de la Société, dans la perspective de l’accélération de la consolidation européenne des paiements.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contact Investisseurs Worldline

David Pierre-Kahn

Email : david.pierre-kahn@worldline.com

Contact Presse Worldline

Sandrine van der Ghinst

Email : sandrine.vanderghinst@worldline.com

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux Commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires pro forma 2018 est de 2,2 milliards d’euros. worldline.com





Pièce jointe