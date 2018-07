Worldline : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Lundi 23 juillet 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+4,01% à 53,15 euros)Worldline est soutenu par la publication de résultats semestriels solides et le gain d'un contrat auprès de Commerzbank. La société française spécialisée dans les paiements et les services transactionnels a réalisé au premier semestre 2018 un résultat net part du groupe de 57,2 millions d'euros, en hausse de 12,6%. Le résultat net normalisé, soit hors éléments exceptionnels, s'est établi à 77 millions d'euros, en progression de 14,2%. L'excédent brut opérationnel (EBO) a atteint 179,4 millions d'euros ou 21,9% du chiffre d'affaires, soit une amélioration organique de 120 points de base, plaçant l'entreprise en bonne position pour atteindre son objectif annuel d'un taux d'EBO compris entre 22% et 23%. Le chiffre d'affaires de Worldline s'est élevé à 818,6 millions d'euros à fin juin 2018, en croissance organique de 5,8%.