Worldline : Grands Prix Banque et Innovation 2018

Les solutions de Worldline ont été récompensées dans 3 catégories : 'E-banking et M-Banking' (WL Digital Customer Onboarding), « Cybersécurité » (WL Mobile Intrusion Protection) et « Néo-banques » (WL 1-Click Card Issuing Processing).

Worldline a d'abord été récompensée pour son offre WL Digital Customer Onboarding. Cette solution bout-en-bout couvre la souscription à de nouveaux produits mais aussi toutes les étapes d'une création de compte 100% en ligne, depuis la vérification d'identité jusqu'à la création de compte et l'émission des moyens de paiements associés. Worldline intègre les meilleures solutions du marché dans un workflow paramétrable et dynamique garantissant un parcours sans couture et une expérience utilisateur optimale pour chaque nouveau parcours de souscription (ex. adapté à la géographie, au produit souscrit, aux contraintes réglementaires, etc.). La solution peut être déployée via les interfaces existantes de la banque (via des APIs ou SDKs) ou au travers de l'application marque blanche de Worldline, présentant toutes les fonctionnalités d'une application mobile bancaire (ex. comptes, virements, souscription avec signature, messagerie...).

La plateforme modulaire et évolutive proposée par Worldline permet d'accélérer la transformation numérique des banques, en leur permettant d'offrir de nouvelles expériences 100% en ligne via les canaux de leur choix (mobile, web, voix, etc.) pour s'adapter aux nouveaux usages des consommateurs. En couvrant l'intégralité du processus d'entrée en relation à distance, Worldline permet à la banque de s'affranchir de toute la complexité associée à l'élaboration de ce type de parcours.

Worldline a ensuite reçu un prix pour sa solution WL Mobile Intrusion Protection, solution de sécurisation des applications mobiles. Elle a pour objectif de protéger les utilisateurs finaux contre les attaques et les fraudes, comme le piratage des données sensibles. Ce service répond aux exigences du RGPD. Aisément paramétrable, elle permet d'affiner les politiques de sécurité, de manière dynamique, en fonction de l'évolution des types d'attaques sur le smartphone.

Pour le fournisseur d'application, WL Mobile Intrusion Protection réduit les impacts financiers de la fraude, contribue à renforcer la relation client par l'usage de services mobiles hautement sécurisés, accroit la confiance des utilisateurs finaux augmentant ainsi leur fidélité. Ces derniers sont protégés contre les attaques et les fraudes, comme les tentatives de piratage ou le hameçonnage. Cette solution est non-intrusive et transparente pour les utilisateurs de l'application.

Worldline a été récompensée par un troisième prix pour sa solution WL 1-Click Card Issuing Processing. C'est la première offre du marché à proposer tous les services de paiement carte en temps réel dont la génération, l'activation et la gestion instantanées des cartes de paiement sur une base 100% APIs temps réel via les canaux web et mobile. . Les fonctions innovantes de WL 1-Click Card Issuing Processing sont de permettre l'émission instantanée d'une carte bancaire dématérialisée, la gestion en temps réel du cycle de vie de la carte, le pilotage personnalisé de son moyen de paiement par l'utilisateur et la réception des notifications lors des achats. Sa carte peut être immédiatement utilisée sur internet et en magasin avec la technologie NFC sur Android et iOS.

déclare : « Nous sommes fiers d'être lauréat de 3 Grands prix car Banque & Innovation sélectionne les services innovants selon des critères d'excellence technique, de potentiel commercial et d'originalité. Ce à quoi Worldline travaille pour apporter aux banques des solutions de paiement à la fois innovantes, facilement intégrables et sécurisées qui permettent d'en simplifier l'usage pour leurs clients finaux'.

