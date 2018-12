Worldline : Île-de-France Mobilités choisit le groupement Worldline et Conduent pour construire le système central du Smart Navigo

Lancé en 2016 par Valérie Pécresse, le programme Smart Navigo a pour premier objectif de faciliter la vie des Franciliens, en tirant profit au maximum des nouvelles technologies. Smart Navigo permettra de développer dès l'année prochaine de nouveaux produits Navigo pour supprimer les tickets de métro en les remplaçant progressivement par des supports sans contact. Île-de-France Mobilités souhaite également généraliser l'achat de titres de transport via internet et développer l'utilisation du smartphone soit comme support de rechargement de la carte Navigo (utilisé à la place des distributeurs automatiques), soit directement comme support de validation. Navigo va également pouvoir devenir le support de nouveaux services de mobilités comme l'accès aux parkings relais.

Pour réaliser le nouveau système informatique central commun du Smart Navigo, Île-de-France Mobilités a retenu à la suite de la procédure d'appel d'offre, qui a comporté un dialogue compétitif de 6 mois, le groupement constitué de Worldline et de Conduent, pour mettre en place ce système central.

Le marché porte sur un volume de 60 millions d'euros sur une tranche ferme.

« Île-de-France Mobilités souhaite faciliter la vie des millions de franciliens et touristes qui utilisent les transports en commun en Ile-de-France, grâce à des services billettiques parmi les plus modernes au monde. Nous avons ainsi fait le choix d'une solution technique à la fois innovante mais aussi éprouvée ailleurs en France et dans le monde dans d'autres secteurs comme les transactions bancaires et d'en confier la mise en place à des acteurs de premier plan du secteur. »« Notre groupement Worldline/Conduent est très fier de participer au plus grand projet de transformation de la billettique en France pour plus de 12 millions de Franciliens. C'est un programme passionnant et visionnaire et nos équipes sont enthousiastes à la perspective de contribuer à la réussite de ce grand projet de transformation porté par Ile-de-France Mobilités. Nous travaillons depuis plusieurs années avec le monde du transport en France et à l'échelle internationale dans la mise en place de solutions innovantes facilitant le parcours des usagers, grâce à l'accélération de la convergence digitale entre technologies de paiement et billettique. La maîtrise d'œuvre du projet de modernisation de la billettique des transports franciliens est ainsi pour Worldline une étape majeure confortant notre vision stratégique et notre positionnement idéal dans ce domaine d'activités d'avenir. »

L'Île-de-France au niveau des grandes métropoles mondiales

Ce système va permettre de mettre la billettique d'Île-de-France au niveau des grandes métropoles mondiales notamment en donnant la possibilité dès 2019, d'utiliser son smartphone pour acheter et valider son ticket T+ ou son forfait Navigo ou encore de déployer Navigo Liberté+ dans toute la région.



Le groupement Worldline et Conduent est chargé de la construction et de l'intégration de la nouvelle solution billettique francilienne (Smart Navigo). Le groupement sera en charge de « raccorder » ce nouveau système central avec les systèmes des opérateurs actuels (distribution/validation).

Worldline/Conduent mènera à bien le plus grand projet de transformation de la billettique en France



Spécialiste de la transformation digitale et des paiements, Worldline est reconnue pour sa capacité à mettre en œuvre et opérer de grands services critiques au travers de ses plateformes de paiement et de ses plateformes digitales, que ce soit dans le domaine bancaire, le retail, le monde du Transport et les services publics. Worldline apportera son expérience des systèmes transactionnels et plus particulièrement sa capacité à allier la mobilité, les services digitaux et les services de paiement garantissant un haut niveau de sécurité et de fiabilité nécessaire au confort des utilisateurs finaux. Worldline s'est associé à Conduent, leader billettique en Europe et très présent dans l'écosystème Francilien depuis plusieurs dizaines d'années.

L'écosystème de la mobilité incluant l'ensemble des transporteurs en Île-de-France, Worldline et Conduent ont pour mission d'accompagner Île-de-France Mobilités dans le déploiement des différentes étapes de lancement de nouvelles solutions permettant de simplifier l'accès à la mobilité.

De nouveaux produits et une expérience client innovante pour accroître l'attractivité des services de mobilités

Worldline et Conduent ont choisi une architecture orientée services, le groupement a ainsi la capacité à assembler et déployer rapidement des solutions répondant précisément aux besoins des nouveaux services et permettant de simplifier l'expérience client : Worldline introduit WL Tap 2 Use une solution de gestion de compte mobilité, le paiement à l'usage, une solution e-commerce riche, la contractualisation en ligne, des solutions SaaS facteur d'accélération de mise en œuvre.

Dans le but de mettre en œuvre une solution pérenne en capacité de faire face aux évolutions de l'offre de services et des volumes à traiter, le groupement s'appuiera sur les logiciels standards éprouvés de Conduent comme Atlas, leader des produits billettiques en Europe.

Un outil indispensable dans le cadre de l'ouverture progressive du réseau d'Île-de-France à la concurrence

Alors qu'elle est pratiquée depuis des années dans quasiment toute la France, les transports en commun d'Île-de-France entreront dans une phase d'ouverture à la concurrence à partir de 2021 pour les bus (hors RATP) et progressivement sur l'ensemble du réseau jusqu'en 2040 (métro et RER A et B).Cette évolution esthistorique par l'ampleur du réseau et les enjeux économiques qui y sont associés : 8,3 millions de déplacements quotidiens en transports en commun, 1 500 lignes de bus, 13 lignes de trains-RER, 14 lignes de métro, 10 lignes de tram et environ 100 000 emplois directsdans les transports d'Île-de-France. Pour la première phase de mise en concurrence en 2021, ce sont une quarantaine de réseaux de bus qui vont être recréé, principalement en grande couronne.



Dans ce cadre, l'autorité organisatrice qu'est Île de France Mobilités a deux objectifs majeurs : d'une part d'établir une concurrence ouverte et effective et d'autre part de garantir le même accès à l'ensemble du réseau et aux mêmes services, que les voyageurs partent de Provins, de Paris ou de Massy.

La mise en place d'un système central s'inscrit ainsi dans ces deux objectifs avec une solution pensée pour être capable d'accueillir un nouvel opérateur, et permettant aux transporteurs de déployer rapidement le Smart Navigo et ses services associés sur le réseau dont ils auront la charge.

A propos de Worldline



Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des marchands, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les services marchands, les services financiers notamment equensWorldline et les services de mobilité et e-transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires pro forma est estimé à environ 2,3 milliards d'euros par an. Worldline est une société du groupe Atos. worldline.com.

À propos de Conduent



Conduent Transportation est un important fournisseur de transport public et de solutions de mobilité, notamment de systèmes de prélèvement électronique de péage, de gestion du stationnement, ainsi que de systèmes avancés de sécurité et de circulation. Toutes ces solutions offrent des services personnalisés, analytiques et automatisés aux organismes publics et à leurs administrés. L'entreprise aide les usagers depuis plus de 50 ans et opère dans 27 pays.

Le groupe Conduent créé des plateformes numériques ainsi que des services pour que les entreprises et les gouvernements puissent gérer quotidiennement des millions d'échanges pour ceux qu'ils servent. Nous nous appuyons sur la puissance du cloud, des technologies mobiles et de l'IdO, en l'alliant aux technologies telles que l'automatisation, la blockchain et les technologies cognitives afin d'améliorer chaque échange des administrés, pour des expériences numériques modernes plus satisfaisantes, utiles et efficaces.

Les offres différenciées de Conduent touchent des millions de vie chaque jour, dont les 2/3 de tous les patients assurés aux États-Unis, et près de neuf millions de personnes qui passent quotidiennement par les systèmes de péage. Que ce soit pour des paiements numériques, le traitement des réclamations, la gestion de prestations, le péage automatique, le service client ou l'apprentissage distribué, Conduent est au service de la plupart des entreprises Fortune 100 et de plus de 500 organisations gouvernementales. En savoir plus sur http://www.conduent.com .

