Worldline : L'e-Payments Challenge de Worldline célèbre l'arrivée prochaine d'une co-innovation de pointe. Le seul Hackathon propriétaire du secteur entame sa deuxième année.

Bezons/Francfort, le 12 juin 2019 - Worldline [Euronext : WLN], le leader de marché européen des services de paiement et de transactions, est fier d'annoncer le succès concret de son e-Payments Challenge international, avec le prochain lancement d'un service personnalisé innovant développé en collaboration avec ACCOR, le groupe hôtelier international et la fintech française Billee. Forte de ce remarquable exemple de co-création de valeur, Worldline annonce, avec le soutien d'Accor, la tenue de la deuxième édition de son e-Payments Challenge, qui aura lieu à Francfort en septembre 2019.

Rares sont les secteurs de la technologie financière à se développer à ce point grâce à un échange ouvert entre des acteurs établis et des nouveaux venus créatifs. Les fintechs rivalisent pour offrir une perception plus large, alors que, pour leur part, les grands fournisseurs acquièrent des savoir-faire spécifiques et s'essayent à des approches novatrices. Dans ce contexte, Worldline a réuni toutes les parties intervenant dans l'écosystème des technologies de paiement, notamment les fintechs, les banques, les commerçants et les experts technologiques de Worldline, à l'occasion de son premier hackathon public européen, baptisé e-Payments Challenge, en septembre 2018.

Cette organisation est une nouveauté dans le secteur : tous les projets sont définis et sélectionnés par les clients de Worldline sur la base de leur stratégie de marché. En tant que partenaires commerciaux de Worldline, ils présentent leurs propres défis aux fintechs en vue d'une sélection concurrentielle et collaborent avec elles afin de co-créer des innovations sur un thème donné.

Billee était l'une des 15 équipes de start-up internationales à entrer en lice pour l'e-Payments Challenge 2018. Toutes disposaient de 48 heures pour concevoir des solutions pour les clients de Worldline au moyen des ressources de Worldline, en ce compris des API, des offres et son expertise en R&D et en réglementation. Après de nombreuses heures de réflexion et de travail, Billee a présenté, à Accor et au jury, sa solution basée sur une application permettant le fractionnement du paiement d'une note de restaurant et a ainsi remporté la palme.

Son succès dans le challenge a permis à Billee de travailler avec Accor et de mettre ses idées en pratique. À l'instar de toutes les autres équipes participantes, l'équipe de Billee a acquis de l'expérience et des connaissances après avoir côtoyé les leaders du secteur et a également bénéficié de l'engagement international de Worldline auprès de fintechs, par la création de hubs internationaux, des collaborations marketing et du capital-risque.

e-Payments Challenge 2019

Après la tenue de la première édition à Paris l'année dernière, Worldline emmène cette fois-ci l'e-Payments Challenge à Francfort. L'événement sera à nouveau organisé avec Accor. Du 17 au 19 septembre 2019, les esprits les plus brillants se retrouveront dans un vivier technologique pour apporter des solutions aux défis du secteur, qu'il s'agisse de paiements B2C, P2P et B2B, d'analyse des données de paiement, de gestion des fraudes ou encore de l'open banking. Worldline sélectionnera à nouveau les fintechs participantes parmi des candidats provenant de tous les segments des technologies de paiement - et au-delà.

Les clients participants de Worldline joueront un rôle dans le Challenge non seulement en proposant des défis, mais ils auront également la possibilité de nominer des fintechs et de partager des expériences avec elles. À l'issue de l'événement, ils pourront mettre au point une solution applicable réduisant ainsi sensiblement leur cycle de commercialisation - comme ce fut le cas pour Accor et Billee.

a déclaré : « Accor est très ouvert à de nouvelles idées et solutions en dehors de notre écosystème actuel et l'e-Payments Challenge est le lieu tout indiqué pour discuter de nouvelles idées et partager nos expériences et nos connaissances. Nous avons choisi de travailler avec Worldline et les start-up pour proposer des défis, car nous voulions trouver la start-up idéale pour construire quelque chose pour aujourd'hui et pour demain. En travaillant avec Billee, nous avons trouvé la bonne solution et les fonctionnalités recherchées répondant à nos besoins et permettant d'améliorer l'expérience de nos clients. »a déclaré :« La participation à l'e-Payments Challenge 2018 de Worldline a été une expérience phénoménale. C'était une formidable opportunité de mettre notre esprit et nos solutions agiles au service des ambitions stratégiques d'Accor. En tant que fintech, le fait de travailler avec Worldline et Accor était en quelque sorte une alliance David & Goliath orientée vers un objectif commun : offrir une grande valeur ajoutée au consommateur final. Notre conseil à toute les start-up participant au Challenge de cette année serait de faire preuve d'audace et de se concentrer pleinement sur les besoins du client. Il faut être très affuté dans vos réflexions et parvenir au meilleur produit afin de garantir qu'il réponde totalement au défi qui vous est présenté. »a déclaré :« J'ai été impressionné par les idées créatives générées lors de l'e-Payments Challenge dernier et encore davantage par l'implication des participants. Cet événement s'est avéré incroyablement précieux pour Worldline, nos clients et les start-up ; non seulement en termes de solutions de paiement immédiates et innovantes, mais également au regard de notre stratégie globale accompagnant nos clients dans leur transformation. Au-delà des nombreux projets issus de ce premier challenge, Accor et Billee travaillent encore toujours avec nous sur un projet. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de co-innover à nouveau à l'occasion de la prochaine édition du e-Payment Challenge. »

Plus d'informations :

Accor, Billee et Worldline expliquent leur approche de la co-innovation dans cette vidéo. Tous les détails au sujet de l'e-Payments Challenge se trouvent sur le site internet.

A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires pro forma est estimé à environ 2,3 milliards d'euros par an. worldline.com.

A propos de Accor

Accor est un leader mondial de l'hospitalité augmentée, qui propose des expériences uniques dans 4,800 hôtels et résidences implantés dans 100 pays. Depuis plus de 50 ans, tout le savoir-faire hôtelier de Accor s'illustre à travers une collection incomparable de marques, du luxe à l'économique, adossées à l'un des programmes de fidélité les plus attractifs au monde. Plus que des nuits d'hôtel, Accor propose à ses clients de nouvelles manières de vivre, de travailler et de se divertir, qui associent restauration, vie nocturne, bien-être et coworking au sein de ses différentes marques. Le Groupe propose également des solutions digitales qui maximisent la distribution, optimisent l'exploitation hôtelière et enrichissent l'expérience client.

Accor est pleinement engagé dans une démarche de développement durable et agit concrètement en faveur de la planète et des communautés locales au travers de son programme son programme Planet 21 - Acting Here, et du fonds de dotation Accor Solidarity qui s'attache à permettre aux populations défavorisées d'accéder à l'emploi par le biais de la formation professionnelle.

Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (Code : ACRFY). Pour plus d'informations, rendez-vous sur accor.com, ou rejoignez-nous et suivez-nous sur Twitter et Facebook.

A propos de Billee

Billee est une start-up française, née en février 2017 avec une ambition claire : devenir le principal fournisseur de technologies d'intégration et de paiement pour l'hôtellerie, la restauration et les centres commerciaux / retail. Créée par trois trentenaires, Ghislain Rouëssé (CEO, ex-consultant en stratégie, ESSEC), Jan de Lobkowicz (COO, ex-consultant spécialisé dans la restauration, ESCP) et Fernand Couto (CTO,développeur senior chez BNP et Viavoo, EPITECH) l'aventure Billee est lancée à la terrasse d'un café. L'attente du serveur, de l'addition, puis de la machine à carte avant de pouvoir régler rend le constat évident : il faut simplifier le paiement dans le CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) en le digitalisant. Aujourd'hui, Billee propose, en marque blanche, une large gamme de fonctionnalités telles que la commande en ligne, le partage de facture, le paiement à table, la fidélisation... La technologie s'intègre entièrement à l'environnement technique de la marque et dote le client d'une expérience d'engagement unique. Grâce à nos solutions, nos clients peuvent s'aligner rapidement sur les nouveaux usages et mieux adresser les exigences digitales de leur clientèle. Billee travaille avec les principaux acteurs de l'industrie du tourisme, tant au niveau français qu'européen, en les aidant à créer une expérience digitale puissante, à mieux connaitre leurs clients et finalement à créer plus de la valeur. www.billee.fr

Contact Presse Worldline

Anne-Sophie Gentil

Tél. : +33 6 32 92 24 94

Email : asgentil@kairosconsulting.fr