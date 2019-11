Worldline : L'intégration de WeChat Pay — Worldline offre aux commerces et entreprises du tourisme l'accès à 800 millions de nouveaux clients

L'intégration de WeChat Pay - Worldline offre aux commerces et entreprises du tourisme l'accès à 800 millions de nouveaux clients

Zurich, 6 novembre 2019 - Worldline [Euronext : WLN] incorpore en Suisse WeChat Pay à sa solution de paiements. À l'avenir, les Chinois pourront effectuer leurs paiements par smartphone aussi facilement ici que chez eux.

Les modes de paiement acceptés sont un critère d'achat décisif pour nombre de touristes chinois. Worldline, leader européen et propriétaire de SIX Payment Services en Suisse depuis fin 2018, intègre WeChat Pay à sa solution de paiement par terminaux. WeChat Pay est l'un des moyens de paiement par téléphone mobile les plus populaires en Chine. Les marchands verront ainsi augmenter la probabilité que les touristes chinois - ils ont dépensé l'an dernier près de 660 MCHF en Suisse - deviennent des clients. Au total, ce sont quelque 800 millions d'utilisateurs qui font confiance à WeChat Pay.

Le marchand qui accepte le paiement par WeChat Pay offre un avantage décisif aux touristes chinois : WeChat Pay jouit en effet d'une très forte cote de popularité dans ce pays. L'acceptation des moyens de paiement par téléphone mobile chinois accroît de 91 % leur propension à acheter *. De plus, l'offre WeChat Pay augmente la probabilité d'achat spontané. « Les commerçants souhaitent offrir à leurs clients la solution la plus conviviale. Nous les y aidons. Intégrer Alipay et WeChat Pay permet à la clientèle chinoise d'effectuer ses achats ici aussi facilement que chez eux » souligne Marc Schluep, Directeur Général de Worldline Suisse. La Suisse, destination touristique de choix, se positionne ainsi également comme pays de pointe pour le paiement par téléphone mobile.

Le touriste chinois ne cesse de gagner en importance pour l'économie suisse. En 2017, il dépensait plusieurs centaines de francs suisses par jour, auxquels s'ajoutaient 1 300 CHF d'achats dans les boutiques. Le nombre de nuitées des touristes chinois augmentera de plus de 13 % cette année. WeChat Pay fait partie de WeChat, un produit du groupe internet chinois Tencent. À l'origine, WeChat était un service de messagerie comparable à son homologue occidental WhatsApp. Il compte près d'un milliard d'utilisateurs actifs. Depuis, cette application s'est enrichie d'un grand nombre d'autres services.

Worldline étant le partenaire préféré de WeChat Pay pour les services d'acceptation des paeiments en Europe, les commerçants utilisant les services de Worldline peuvent directement ajouter à leurs options de paiement une solution qui a fait ses preuves. Le paiement par WeChat Pay ne nécessite aucune étape supplémentaire puisqu'il suffit de scanner le code QR. La technologie nécessaire est déjà incorporée dans la solution de paiement de Worldline et la mise à jour du logiciel est automatiquement mise en œuvre dans les terminaux.

* Source : Nielsen « Outbound Chinese Tourism and Consumption Trend: 2017 Survey »

