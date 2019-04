Worldline : L'intégration de la technologie biométrique améliore la sécurité de l'authentification forte

Utrecht, le 2 avril 2019,

equensWorldline, filiale de Worldline [Euronext : WLN], leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, a développé sa solution d'authentification forte en ajoutant les options de sécurité biométriques par empreinte digitale et reconnaissance faciale. L'ajout de fonctionnalités biométriques renforce encore la sécurité de l'authentification forte du client, ce qui est d'une importance cruciale dans un monde de plus en plus digital. Cette solution d'authentification multifacteurs permet aux institutions financières de respecter les normes techniques réglementaires de la directive DSP2. La solution mise à jour, avec technologie biométrique, est également compatible avec le standard FIDO (Fast Identity Online).

Authentification sécurisée du client

Aujourd'hui, les utilisateurs utilisent de plus en plus des services tels que les services bancaires en ligne. Cela signifie qu'ils doivent s'identifier en ligne de plus en plus souvent. Avec une large gamme de services digitaux mis à disposition des utilisateurs finaux, les services en ligne doivent être protégés au mieux contre tout accès non autorisé, et ce en permanence. La solution WL Trusted Authentication a été conçue il y a déjà plusieurs années pour répondre aux besoins croissants des banques, des gouvernements et d'autres organisations en matière de solutions d'authentification sécurisées afin de garantir un accès distant sécurisé aux utilisateurs mobiles. Depuis le début, cette solution a été largement adoptée et traite maintenant plus de dix millions de transactions par mois.

Biométrie

La solution WL Trusted Authentication, fournie avec un kit de développement logiciel (SDK) ou une application en marque blanche, offrait déjà une vérification en deux étapes via l'enrôlement de l'appareil (facteur de possession) et le code PIN (facteur de connaissance). Cela signifie qu'elle répond déjà aux exigences de laDSP2 pour améliorer la sécurité des paiements en ligne. Avec l'introduction des options biométrique par empreinte digitale ou reconnaissance faciale (facteurs d'inhérence), les utilisateurs peuvent désormais accéder à leurs services en ligne préférés de manière encore plus sécurisée. Les caractéristiques biométriques améliorent également la facilité d'utilisation et augmentent le taux d'adoption. La solution mise à jour respecte le protocole FIDO (Fast Identity Online), conçu pour remédier au manque d'interopérabilité entre les technologies d'authentification sécurisée et pour résoudre les problèmes rencontrés par les utilisateurs lors de la création et de la mémorisation de plusieurs noms d'utilisateur et mots de passe.

Innover pour l'avenir

Wolf Kunisch, COO chez equensWorldline : « Grâce à l'introduction de fonctions biométriques, notre solution d'authentification est à l'épreuve du temps. Cependant, cela ne signifie pas que nous avons terminé, bien au contraire. Dans ce secteur en évolution rapide, l'innovation est essentielle. Par conséquent, nous recherchons en permanence des moyens d'améliorer encore l'expérience utilisateur tout en renforçant simultanément la sécurité des solutions de paiement pour nos clients et leurs clients. »

En ce qui concerne les innovations futures, equensWorldline publiera cette année une version de l'authentification fiable basée sur un navigateur, en complément de la version mobile. Cela fournira aux institutions financières une couverture complète pour tous les utilisateurs, un point important à prendre en compte en tant que solution de remplacement du mot de passe à usage unique (OTP) par SMS.

La solution WL Trusted Authentication peut également être liée au Mobile Security Operation Center, la solution Worldline qui protège les utilisateurs contre les fraudes et les attaques, telles que le piratage de données sensibles et le phishing. Cette solution mobile a notamment reçu le prix Banque & Innovation en 2018, qui récompense les innovations technologiques dont bénéficient les clients.

À propos d'equensWorldline

equensWorldline est le leader paneuropéen en matière de paiements et de services transactionnels. En tant que société du groupe Worldline, equensWorldline associe une expertise éprouvée dans les systèmes traditionnels de paiement de masse (émission, acquisition, traitement de paiements intrabancaires et interbancaires) et des solutions innovantes de commerce électronique et de paiement mobile. S'appuyant sur plus de 50 ans d'expérience, equensWorldline propose ses services à une vaste clientèle internationale dans de nombreux pays d'Europe. Les clients s'appuient sur l'expertise d'equensWorldline pour anticiper les évolutions réglementaires européennes, bénéficier des technologies de transformation, optimiser les processus, garantir l'excellence opérationnelle et gérer les risques et la fraude. L'empreinte inégalée de la société fait d'equensWorldline un partenaire économique compétitif et rentable pour des solutions de paiement transparentes, sécurisées et efficaces. equensworldline.com

À propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires pro forma est estimé à environ 2,3 milliards d'euros par an. Worldline est une société du groupe Atos. worldline.com

Contact presse equensWorldline

Marcel Woutersen

Tél : +31 (0)88 385 54 27, E-mail : marcel.woutersen@equensworldline.com

Annemieke Lambregts

Tél : +31 (0)88 385 50 27, E-mail : annemieke.lambregts@equensworldline.com

Jörg Richter

Tél : +49 (0)69 256 60362, E-mail : joerg.richter@equensworldline.com

Elena Di Simone

Tél : +39 02 483 10 479, E-mail : elena.disimone@equensworldline.com