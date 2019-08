Worldline : LBBW et equensWorldline prolongent leur partenariat de longue date dans les paiements SEPA jusqu'en 2025

Francfort/Utrecht, le 29 août 2019 - equensWorldline, filiale de Worldline [Euronext : WLN], leader européen des services de paiement et de transaction, annonce le renouvellement anticipé de son contrat de services par la Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Dans le cadre de cet accord, equensWorldline fournira des services de paiement SEPA pour les services LBBBW et traitera plus d'un milliard de transactions par an.

Avec environ 10 000 employés et un actif total de 241 milliards d'euros en 2018, LBBBW est l'une des plus grandes banques allemandes, au service de la clientèle privée, des entreprises de toute taille et du secteur public. Pour une banque aussi diversifiée, un partenariat fiable dans le domaine de la technologie des opérations de paiement est la garantie d'un service sans faille. equensWorldline fournit à LBBW une large gamme de services depuis 12 ans. Ceux-ci vont du traitement des virements SEPA au prélèvement SEPA, à la compensation par carte SEPA et aux chèques XML. equensWorldline joue le rôle de prestataire de services techniques et de chambre de compensation centrale pour divers formats nationaux de transactions de paiement.

Un partenariat fiable qui assure la croissance

Afin de soutenir ses ambitions de croissance, LBBW a maintenant décidé d'étendre sa coopération jusqu'en 2025, en avance sur la fin du contrat en place. Outre la stabilité et les performances éprouvées, les aspects réglementaires en constante évolution sont tout aussi importants que les exigences de sécurité sont plus élevées, conformément aux différentes normes ISO et PCI. A l'avenir, equensWorldline continuera à traiter plus d'un milliard de transactions SEPA par an sur sa plate-forme très performante pour LBBW - et d'après les estimations, ce chiffre augmentera fortement.

déclare : « LBBW se concentre sur la croissance et nous misons sur des partenariats stables. Au cours des douze années de notre coopération, nous avons toujours pu compter sur une équipe compétente et un traitement stable des transactions de paiement chez equensWorldline. Grâce à son expertise et à sa compréhension approfondie de nos processus opérationnels, equensWorldline nous laisse le champ libre pour les questions stratégiques et l'expansion de nos relations clients. C'est un des facteurs décisifs pour la prolongation de ce partenariat avant la fin de la période contractuelle actuelle. »déclare : « Nous sommes très heureux de ce signe de confiance et de reconnaissance de LBBW ! Les deux entreprises ont grandi ensemble au cours de nombreuses années de coopération. Nous sommes impatients de continuer à soutenir LBBW avec nos services très performants à l'avenir et de leur donner un avantage concurrentiel dans un environnement qui évolue rapidement. »

A propos d'equensWorldline

equensWorldline est le leader paneuropéen des paiements et des services transactionnels. Faisant partie du groupe Worldline, equensWorldline combine une expertise de longue date dans les systèmes de paiement de masse traditionnels (émission, acquisition, traitement des paiements intra et interbancaires) et des solutions innovantes de commerce électronique et de paiement mobile. Forte de plus de 50 ans d'expérience, equensWorldline sert une large clientèle internationale dans de nombreux pays d'Europe. Les clients s'appuient sur l'expertise d'equensWorldline pour anticiper les changements réglementaires européens, bénéficier des technologies transformatrices, optimiser les processus, assurer l'excellence opérationnelle et gérer les risques et la fraude. L'empreinte inégalée de l'entreprise fait d'equensWorldline un partenaire d'affaires rentable et concurrentiel pour des solutions de paiement transparentes, sécurisées et efficaces. equensworldline.com

A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires 2018 pro forma est de 2,2 milliards d'euros. worldline.com

