Worldline: Mise à jour du contrat de liquidité

Mise à jour du contrat de liquidité

Bezons, le 08 Juillet 2019. Worldline et Rothschild Martin Maurel ont signé un nouveau contrat de liquidité qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Ce nouveau contrat est établi suite aux évolutions de la règlementation relative aux contrats de liquidité et est conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019.

Il remplace le précédent contrat de liquidité signé avec Rothschild Martin Maurel le 28 juillet 2014.

La plateforme de négociation sur lesquelles les transactions au titre du contrat de liquidité seront effectuées est Euronext Paris.

Il est précisé, qu’en application des dispositions du contrat, les situations ou les conditions conduisant à sa suspension ou à sa cessation sont les suivantes :

L’exécution du Contrat est suspendue dans les conditions visées à l’article 5 de la Décision AMF.

Elle est suspendue en outre à la demande de l’Emetteur pour des raisons techniques, telles que le comptage des actions ayant droit de vote avant une assemblée générale ou le comptage des actions donnant droit au dividende avant son détachement, et ce pour une période qu’il précise.

Le contrat pourra être résilié dans les conditions suivantes :

à tout moment par l’Émetteur, sans préavis ;

par l’Animateur avec un préavis d’un mois.

A la date du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5.213.207 euros

0 Titre

A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires 2018 pro forma est de 2,2 milliards d’euros. worldline.com.

