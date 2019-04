Worldline: Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2019

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte

du 30 avril 2019

Bezons, 15 avril 2019

L’assemblée générale mixte des actionnaires de Worldline se tiendra le mardi 30 avril 2019 à 14h30 au siège social de la Société, à l’auditorium, Immeuble River Ouest, 80 quai Voltaire, 95870 Bezons.

L’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 22 mars 2019 contient l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions, ainsi que les modalités de participation à cette assemblée. L’avis de convocation a également été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires dans les délais légaux.

Les informations mentionnées à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont consultables sur le site internet de la Société à l’adresse suivante (www.worldline.com), rubrique « Investisseurs ».

Les documents prévus par l’article R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables.

Les actionnaires inscrits au nominatif ont la faculté, jusqu’au 5ème jour inclusivement précédant l’assemblée, de demander à la Société de leur envoyer ces documents. Cette faculté ne pourra être exercée par les actionnaires au porteur que sur production d’une attestation de participation délivrée par leur banque.

Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’assemblée.

A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux.

Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe.

Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux Commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 500 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires pro forma est estimé à environ 2,3 milliards d’euros par an. Worldline est une société du groupe Atos.

Contacts

Relations Investisseurs

David Pierre-Kahn

E-mail: David.pierre-kahn@worldline.com

Communication

Sandrine van der Ghinst

E-mail: sandrine.vanderghinst@worldline.com

Contact presse

Anne-Sophie Gentil

E-mail: asgentil@teamfluence.eu





