Worldline : Programme de rachat dans la limite de 930 000 actions

Bezons, le 3 août 2018 - Worldline SA annonce la mise en œuvre à compter du 3 août 2018 d'un mandat irrévocable avec un prestataire de services financiers indépendant (PSI) portant sur le rachat de ses propres actions dans la limite de 930 000 actions jusqu'au 31 mars 2019, pour un prix ne pouvant dépasser le plafond de 65,50 € par action tel que fixé dans la 10ème résolution votée par l'Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2018.

Ces actions sont destinées à être remises à des bénéficiaires d'actions de performance, de plans d'achat d'actions ou de plans de stock-options.

