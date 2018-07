Worldline : Publication des résultats du premier semestre 2018 avancée au lundi 23 juillet 2018 à 6h30 (CET-Paris)

Bezons, 21 Juillet 2018

Atos publiant ses résultats du premier semestre 2018 le lundi 23 juillet 2018 à 6h30 (CET-Paris), Worldline publiera également ses résultats du premier semestre 2018 le lundi 23 juillet 2018 à 6h30 (CET-Paris).

La Direction Générale de Worldline tiendra une conférence téléphonique à 7h00 (CET-Paris) le lundi 23 juillet 2018.

Cette conférence (audio et webcast) ainsi que la présentation seront également disponible sur le site Worldline.com

Contacts

Relations Investisseurs



David Pierre-Kahn

+ 33 6 28 51 45 96

david.pierre-kahn@worldline.com

Médias

Sandrine van der Ghinst

+ 32 499 585 380

sandrine.vanderghinst@worldline.com

A propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen et un acteur mondial de référence dans le secteur des paiements et des services transactionnels. Worldline met en place des services nouvelle génération, permettant à ses clients d'offrir au consommateur final des solutions innovantes et fluides. Acteur clef du B2B2C, riche de plus de 45 ans d'expérience, Worldline sert et contribue au succès de toutes les entreprises et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. Worldline propose un Business Model unique et flexible, construit autour d'un portefeuille d'offres évolutif et global permettant une prise en charge end-to-end. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : Merchant Service, Mobility & e-Transactional Services, Financial Services incluant equensWorldline. Worldline emploie plus de 9 400 collaborateurs dans le monde entier et génère un chiffre d'affaires d'environ 1,6 milliard d'euros en 2017. Worldline est une entreprise du Groupe Atos. www.worldline.com