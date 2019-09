Worldline : S&P Global Ratings attribue une notation de BBB / Stable à Worldline

Bezons, le 4 septembre 2019 - Worldline (Euronext Paris: FR0011981968), leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, annonce aujourd'hui l'attribution par S&P Global Ratings d'une notation émetteur long-terme de BBB associée à une perspective stable.

« Worldline a établi une position forte sur le marché des paiements en Europe. La société bénéficie d'une proportion élevée de revenus récurrents, génère un solide cash flow et présente une bonne diversification et de solides perspectives de croissance.»: « Cette notation représente une étape importante dans l'histoire de Worldline et constitue une base solide pour son développement futur. Elle reflète la qualité du profil de crédit de Worldline, après le succès de son émission inaugurale d'obligations convertibles pour 600 millions d'euros en juillet 2019.»

La notation est disponible sur le site internet de S&P Global Ratings www.standardandpoors.com. L'information complète est disponible aux abonnés de RatingsDirect sur www.capitaliq.com.

