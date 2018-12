04/12/2018 | 11:03

SIX Group AG a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 30 novembre, les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote et 20% et 25% du capital de Worldline et détenir 26,88% du capital et 17,82% des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte de la rémunération en actions Worldline d'un apport en nature effectué par la société Six Group AG au profit du groupe français de solutions de paiement.



