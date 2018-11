Worldline : a finalisé le rachat de SIX Payment Services

30/11/2018 | 18:22

Worldline a finalisé aujourd'hui l'acquisition de SIX Payment Services à la suite de l'approbation de ses actionnaires durant l'Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue ce jour.



' Worldline et SIX Payment Services sont très complémentaires en terme de couverture géographique et d'offre produit ' indique le groupe.



' En conséquence, le Groupe combiné est maintenant le leader et le plus important des prestataires européens de services de paiement, atteignant environ 10% de parts du marché européen en Acquisition Commerçants et environ 20% en Services Financiers '.



