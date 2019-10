Worldline : améliore son classement et devient la 4ème entreprise de son secteur dans l'évaluation de Sustainalytics

Bezons, le 07 octobre 2019 - Worldline, [Euronext : WLN] leader européen de l'industrie des paiements et des services transactionnels, annonce qu'il a gagné une place dans le classement de l'agence Sustainalytics et est devenu 4ème sur les 229 entreprises évaluées dans le secteur des logiciels et services informatiques. Pour la deuxième année consécutive, Sustainalytics a reconnu l'engagement de Worldline en matière de développement durable en lui attribuant une note globale de 78/100 sur les critères ESG.

Sustainalytics est le leader mondial de la recherche et de l'analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) lié à l'Investissement Socialement Responsable (ISR). L'organisation s'associe à des investisseurs institutionnels qui intègrent des informations et des évaluations environnementales, sociales et de gouvernance dans leurs décisions d'investissement. La notation ESG a été lancée avec 9 000 entreprises et a été étendue depuis à 11 000 entreprises.

En matière d'environnement, Worldline a obtenu un très bon score de 100/100, ce qui démontre le leadership de l'entreprise dans son secteur. En effet, Worldline a mené de nombreux efforts pour réduire sa consommation d'énergie en passant à des énergies renouvelables et décarbonées et est devenue la première entreprise du secteur des paiements à être neutre en carbone en 2019. Depuis 2016, Worldline s'est engagé dans un processus d'amélioration continue grâce à une politique environnementale ambitieuse.

Dans le domaine de la gouvernance, Worldline a été classé avec un score de 79/100 par Sustainalytics, grâce à ses politiques en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent et par la promotion continue de comportements éthiques dans toute sa chaîne de valeur, soutenue par son code éthique et son adhésion au Pacte mondial des Nations Unies depuis 2016.

Sur la base de ce classement, Worldline a également montré une amélioration constante dans la gestion des défis sociaux. L'engagement fort de Worldline en faveur des droits de l'homme et du développement du capital humain, comme le démontrent les initiatives de promotion de la diversité, a été évalué à 64/100, contre 63/100 l'année dernière.

Ces scores reflètent l'ambitieuse stratégie RSE de Worldline et l'efficacité des plans d'action associés ainsi que les nombreuses années d'engagement et d'investissement de l'entreprise dans les domaines de la gouvernance, de l'implication des parties prenantes, de l'éthique, du développement humain et de l'environnement. En 2019, Worldline continue à démontrer des progrès durables et à améliorer sa performance RSE dans le cadre de son programme RSE TRUST 2020.

« Une nouvelle fois, l'évaluation extra-financière de Worldline par Sustainalytics reconnaît la solidité de la stratégie RSE de l'entreprise et les engagements formalisés dans le cadre de son programme TRUST 2020. De plus, je suis fier que Worldline ait obtenu la note la plus élevée dans le domaine de l'environnement et qu'il soit devenu une préoccupation citoyenne au sein de l'Union européenne ces derniers mois. »

A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires 2018 pro forma est de 2,2 milliards d'euros. worldline.com.

Contact Presse Worldline

Anne-Sophie Gentil

Tél. : +33 6 32 92 24 94

Email : asgentil@kairosconsulting.fr