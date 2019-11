Worldline apporte son expertise en matière de paiement en ligne à l'association Un Rien C'est Tout dans le cadre de la signature d'un accord de mécénat technologique

Bezons, le 28 novembre 2019 - Worldline [Euronext : WLN], leader européen des services de paiement et de transaction, et Un Rien C'est Tout, association à but non lucratif, annoncent la signature d'un accord de mécénat technologique.

Un Rien C'est Tout a pour mission de favoriserles projets solidaires et socialement impactant, en collaboration avec des associations partenaires. Les projets sont dédiés à 4 grandes causes : le droit à la dignité, l'enfance et l'éducation, la santé et l'environnement.

La démarche d'Un Rien C'est Tout est de faciliter l'acte de générosité sur les achats en ligne et en magasin : avant de payer la commande, l'association propose au client de faire un don. Celui-ci peut donner 1€ ou plus à l'aide d'un clic sur un site marchand.

Worldline soutient l'Association Un Rien c'est Tout par la mise à disposition à des conditions privilégiées de sa solution de paiement sécurisé WL Sips sur les sites marchands partenaires de l'association. La solution de paiement cross-canal WL Sips, est dédiée à la sécurisation et à la gestion des paiements à distance. Destinée au e-commerce, Sips est aujourd'hui utilisée par plus de 40 000 sites en Europe, traite plus de 20 milliards d'euros de transactions par an. Certifiée PCI DSS depuis 2006 elle garantit le plus haut niveau de sécurité pour l'internaute. Grâce à cette solution, les internautes peuvent effectuer des dons sécurisés à distance par carte bancaire. Le soutien technologique de Worldline permet ainsi de faciliter les dons via les sites marchands lors du processus d'achat.

Avec ce partenariat, Worldline se mobilise aux côtés de Marie Drucker, Antoine Griezmann et Vincent Lindon, parrains de l'association, et d'autres grands commerçants en ligne français pour faciliter l'expression de la générosité publique au profit des projets sélectionnés par Un Rien C'est Tout.

« Nous sommes très heureux de signer cet accord de partenariat et ainsi de pouvoir soutenir les remarquables initiatives de l'association Un Rien C'est Tout comme sa démarche innovante de financement des causes qu'elle soutient. Le développement du e-commerce et du paiement électronique offre en effet de nouvelles opportunités pour l'appel à la générosité publique et c'est tout naturellement que les équipes de paiement en ligne de Worldline se sont impliquées pour apporter leur soutien et leur expertise technologique. La signature de cet accord de mécénat technologique avec Un Rien C'est Tout s'intègre ainsi parfaitement dans le cadre de l'engagement sociétal de Worldline, très attaché à ce que la croissance structurelle des moyens de paiement électronique contribue fondamentalement à rendre nos sociétés plus justes, plus efficaces et plus transparentes. »« Nous sommes heureux que Worldline s'engage à nos côtés, nous permettant ainsi de proposer au plus grand nombre de participer à la construction d'une société plus inclusive. En effet, il n'est pas de progrès digne de ce nom, si nous ne parvenons pas à concilier efficacité économique et bien de tous. Nous devons marcher ensemble, résolument et sans défaillir, vers cet espoir. »

Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans la politique et les actions de Worldline en matière de Responsabilité Sociale d'Entreprise et dans la continuité de la politique de mécénat de compétences engagée par l'entreprise au profit des communautés locales, notamment autour des enjeux de santé, d'environnement, d'éthique et en faveur de l'éducation.

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires 2018 pro forma est de 2,2 milliards d'euros. worldline.com

Un Rien C'est Tout est une association à but non lucratif qui a pour mission de développer des projets solidaires et socialement impactants au bénéfice de 4 grandes causes : le droit à la dignité, l'enfance et l'éducation, la santé et l'environnement. Notre objectif est de réaliser un maximum de projets pour soutenir le plus grand nombre de nos concitoyens en difficultés. Nous intervenons dans différents domaines : l'accès à la culture, les soins aux exilés, l'aide aux familles défavorisés, aux enfants malades…

Depuis notre création en 2017, nous avons donc réalisé une dizaine de projets, nous en avons une trentaine en cours, et ce, grâce à la confiance de nos partenaires fidèles et engagés, qui offrent la possibilité à leurs clients de donner un sens éthique et utile à leurs achats en faisant un don de 1€ ou plus. Ces partenaires sont les leaders français du e-commerce : OuiSncf, Cdiscount, Fnac.com, La Redoute, Carrefour…

Nous sommes fermement convaincus qu'avec plein de petits riens, on peut faire beaucoup tous ensemble !

