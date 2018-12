Worldline conclut avec succès la signature d’un crédit syndiqué renouvelable à cinq ans d’un montant de 600 millions d’euros

Bezons, 20 décembre 2018 - Worldline [Euronext: WLN], le leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, annonce aujourd'hui la signature d'une facilité de crédit renouvelable (« la Facilité de crédit ») d'un montant de 600 millions d'euros, à échéance décembre 2023. Worldline disposera d'une option d'extension de la maturité de la Facilité de crédit jusqu'en décembre 2025.

La Facilité de crédit a été mise en place par un syndicat de 13 banques internationales (*).

La Facilité de crédit sera utilisable pour financer les besoins généraux du Groupe, et remplacera la facilité de crédit existante d'un montant de 300 millions d'euros mise en place avec le groupe Atos.

(*) Arrangeurs mandatés et Teneurs de Livres (« Mandated Lead Arrangers and Bookrunners »):

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., PARIS BRANCH

BARCLAYS BANK PLC

BNP PARIBAS

CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, FILIALE LUXEMBURG

CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

ING BANK N.V., FRENCH BRANCH

J.P. MORGAN SECURITIES PLC

MUFG BANK, LTD.

NATIXIS

SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING

UBS LIMITED

UNICREDIT BANK AG







Contacts

Relations Investisseurs

David Pierre-Kahn

E-mail: David.pierre-kahn@worldline.com

Communication

Sandrine van der Ghinst

E-mail: sandrine.vanderghinst@worldline.com







A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux.

Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe.

Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires pro forma est estimé à environ 2,3 milliards d’euros par an. Worldline est une société du groupe Atos. worldline.com.









