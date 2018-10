Worldline : confirme sa position dans le top 1% des entreprises les plus engagées en matière de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE)

Worldline décroche pour la troisième année consécutive le niveau « Or » décerné par EcoVadis pour sa performance extra-financière

Bezons, le 3 octobre 2018 - Worldline [Euronext : WLN], leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, est fier de recevoir pour la troisième année consécutive le niveau « Or » décerné par l'organisme d'évaluation extra-financière indépendant EcoVadis. Grâce à une progression de 5 points au classement général, Worldline affiche un score global de 81/100, confirmant son avance en matière de performance RSE et son engagement de long terme en faveur du développement durable.

Avec un score global de 81/100 en progression de 5 points par rapport à l'an dernier et un niveau d'engagement « avancé », Worldline confirme sa position parmi le très restreint TOP 1% des entreprises les plus avancées et engagées en matière de RSE tous secteurs d'activités confondus et sur l'ensemble des thématiques évaluées par EcoVadis : l'environnement, le social & les droits de l'homme, l'éthique et les achats responsables.

C'est plus spécifiquement sur les enjeux sociaux et relatifs aux droits des salariés que la progression a été la plus significative en 2017. Worldline a gagné 10 points dans ce domaine et confirme son exemplarité en tant qu'employeur responsable grâce à de solides politiques et des objectifs de progrès mesurables sur l'ensemble des enjeux en lien avec l'inclusion, les conditions de travail, la santé et la sécurité, la lutte contre la discrimination, le développement des compétences et la gestion de carrière de ses collaborateurs.

Worldline conforte son score de 80/100 sur la thématique environnementale et a reçu un excellent score de 90/100 sur les enjeux en lien avec l'éthique et l'intégrité, confirmant ainsi sa capacité à promouvoir et influencer des comportements et des pratiques responsables sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, y compris avec ses partenaires et sous-traitants.

Ces résultats en progrès constant reflètent l'ancrage en profondeur dans les pratiques managériales du Groupe du programme TRUST 2020 sur lequel repose l'ambition RSE long terme de Worldline en faveur du développement durable.

Sur le plan environnemental, Worldline poursuit sa trajectoire vers une entreprise bas carbone afin de lutter contre le changement climatique en réduisant, limitant et neutralisant les émissions carbone liées à ses activités. Aujourd'hui, la totalité des émissions induites par les data centers et la fabrication des terminaux de paiement de Worldline ont été compensées, ce qui représente 83% des émissions de l'entreprise sur l'ensemble de ses activités. En parallèle, Worldline s'est engagé dans un ambitieux plan « Energies renouvelables » et prévoit de multiplier par deux sa consommation en énergie propre à horizon 2020. Sur le plan des achats responsables, Worldline a considérablement renforcé ses actions auprès de ses fournisseurs les plus stratégiques afin de garantir et positivement influencer des pratiques responsables et durables sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Enfin, sur le plan de l'éthique, Worldline continue de faire preuve d'exemplarité sur ses pratiques commerciales responsables à travers la stricte conformité aux réglementations et standards internationaux les plus exigeants. En effet, en tant que tiers de confiance, Worldline doit avoir une tolérance zéro à l'égard des enjeux qui sous-tendent directement à sa réputation et à la durabilité de son modèle économique.

La méthodologie EcoVadis prend en compte 21 critères RSE qui reposent sur quatre grandes thématiques : l'environnement, le droit du travail, les pratiques commerciales équitables et les achats responsables. Cette méthodologie ainsi que les critères d'évaluation sont en ligne avec les standards RSE internationaux tel que la Global Reporting Initiative, le Pacte Mondial des Nations Unies et la norme ISO 26 000.

Sébastien Mandron, Directeur de la Responsabilité Sociale d'Entreprise de Worldline, déclare :

« Notre excellent score de 81/100 nous incite à aller encore plus loin Il.témoigne en effet de l'enracinement dans toutes nos activités de notre amibition d'excellence en matière de RSE et de notre souci permanent de s'inspirer des meilleures pratiques pour continuer à progresser afind'atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés dans le cadre de notre programme TRUST 2020. Ce résultat est un formidable encouragement pour tous nos collègues à travers le monde pour poursuivre nos efforts sur l'ensemble de nos enjeux stratégiques en matière de développement durable. »

Pour en savoir plus sur notre politique et nos actions RSE, ainsi que sur nos engagements et les progrès réalisés dans le cadre de notre ambition RSE long terme TRUST 2020, nous vous invitons à consulter notre Rapport RSE 2017: https://worldline.com/content/dam/worldline/documents/reports2017/download/rapport-rse-2017.pdf

