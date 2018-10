Worldline : confirme ses objectifs 2018 après la hausse de son CA au 3e trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des paiements électroniques Worldline a confirmé lundi tous ses objectifs pour 2018, après avoir enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6,3% au troisième trimestre, et annoncé que les actionnaires de SIX Payment Services se prononceraient fin novembre sur la fusion des deux sociétés.

La filiale d'Atos prévoit pour l'exercice entier une croissance organique de son chiffre d'affaires, à périmètre et taux de change constants, comprise entre 5% et 7%. Worldline vise en outre une marge d'excédent brut opérationnel (EBO) comprise entre 22% et 23%, et compte générer un flux de trésorerie disponible compris entre 200 et 210 millions d'euros.

Ces objectifs n'incluent pas l'impact de l'acquisition de SIX Payment Services, qui sera communiqué ultérieurement, a souligné Worldline dans un communiqué. Le groupe a par ailleurs précisé que SIX Payment Services avait convoqué une assemblée générale mixte de ses actionnaires pour le 30 novembre prochain afin d'approuver la fusion des deux groupes. La "préparation de la future intégration" est "très bien avancée", a souligné Worldline.

Cette assemblée est convoquée "avec une avance d'approximativement un mois sur le calendrier initialement envisagé", a déclaré le directeur général de Worldline, Gilles Grapinet, cité dans le communiqué du groupe.

Le chiffre d'affaires de Worldline s'est inscrit à 410,7 millions d'euros au troisième trimestre, contre 386,5 millions d'euros un an plus tôt, avec une croissance organique, c'est-à-dire à périmètre constant et taux de change moyens de septembre 2018, de 6,3%.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 412 millions d'euros.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de la division des services aux commerçants a crû de 4,7% sur une base organique, à 142,4 millions d'euros. Les services financiers ont engrangé 188,5 millions d'euros, soit une croissance organique de 7,4%. L'activité mobilité et services Web transactionnels a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 6,5% à données comparables, à 79,8 millions d'euros.

A la fin septembre, le carnet de commandes de Worldline s'établissait à 2,6 milliards d'euros.

"Tout en donnant une forte priorité à la finalisation de cette acquisition et à la préparation de l'intégration, Worldline continue comme à l'accoutumée à surveiller toutes les opportunités d'acquisition potentiellement créatrices de valeur à moyen terme en Europe", a précisé Gilles Grapinet.

Atos publiera mardi avant Bourse son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre.

