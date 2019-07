Worldline : confirme ses objectifs 2019 après des résultats en hausse au 1er semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des paiements électroniques Worldline a confirmé mercredi ses objectifs annuels, après avoir dégagé des résultats en hausse au premier semestre, tirés par ses trois pôles de services et une amélioration de sa rentabilité.

Le groupe a également annoncé qu'il allait acquérir la totalité du capital d'equensWorldline, la première société de traitement des transactions de paiement en Europe, en rachetant les parts des minoritaires.

Au premier semestre, Worldline a dégagé un bénéfice net de 141,5 millions d'euros, soit une hausse de près de 147,4% par rapport à l'an dernier.

Le résultat ajusté du groupe, qui exclut les coûts de restructuration, de rationalisation, d'intégration, d'acquisition et de cession d'actifs, a bondi de 56,1% à 120,2 millions d'euros.

Worldline a fait part d'un excédent brut opérationnel (EBO) de 278,6 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, après prise en compte de la nouvelle norme IFRS 16. Avant la nouvelle comptabilité imposée par l'IFRS 16, l'EBO a progressé de 16,9%, à 258,4 milliards d'euros.

Worldline a été soutenu au premier semestre par la hausse de 6,5% de son chiffre d'affaires, à périmètre et taux de change constants, à 1,15 milliard d'euros. Les ventes ont progressé de, respectivement, 5% et 5,7% dans les services aux commerçants et les services financiers et ont augmenté de 13,7% dans la mobilité et les services Web sur la période.

Pour 2019, Worldline a confirmé ses objectifs dévoilés en janvier. Le groupe table sur une croissance organique de son chiffre d'affaires, à périmètre et taux de change constants, comprise entre 6% et 8%. Il vise également une marge d'excédent brut opérationnel (EBO) comprise entre 24,8% et 25,8% et un flux de trésorerie disponible compris entre 275 et 290 millions d'euros, incluant les coûts de mise en place des synergies.

Worldline a par ailleurs indiqué qu'il allait exercer une option d'achat pour acquérir les 36,4% d'intérêts minoritaires dans equensWorldline pour 1,07 milliard d'euros. Le montant sera payable intégralement en numéraire. L'opération devrait être "relutive à deux chiffres sur le bénéfice net par action de Worldline dès 2020", a souligné le groupe, qui prévoit de boucler l'opération au cours du quatrième trimestre 2019.

Worldline a précisé que l'acquisition serait financée par un crédit-relais déjà sécurisé et que le groupe mettrait ensuite en place un financement à long terme en faisant appel aux marchés de la dette.

"A la fin de 2019, le levier d'endettement devrait rester inférieur à 1,3x l'EBO estimé de 2019, bien en deçà de la politique d'endettement financier à moyen terme de Worldline de 2,5x", a souligné la société.

-Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95; jbatteau@agefi.fr

(Eric Chalmet a contribué à cet article) ed : lBO